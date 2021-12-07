13 лучших сериалов уходящего года: предыдущий рейтинг по версии Metacritic

Агрегатор рецензий Metacritic обнародовал рейтинг лучших сериалов 2021 на основе тематических материалов ведущих изданий. В списке фигурируют 13 картин, но лидер пока не окончательный.

Так, в список Metacritic попали лишь те сериалы, которые упоминались критиками из ведущих изданий в итоговых материалах уходящего года (Esquire, IndieWire, The New York Times, Time, Vanity Fair, Variety и другие). К моменту написания статьи первое место занимают "Наследники", однако первенство может получить и другая лента. Портал будет обновлять рейтинг в течение декабря и января.

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Как присуждали баллы

3 балла – за первое место;

2 балла – за второе;

1 балл – за 3 – 10 место или за включение в нерейтинговый ТОП 10;

0,5 балла – за попадание в нерейтинговый ТОП-20 или ТОП-10 сериалов по жанрам.

ТОП 13 сериалов 2021 года по версии Metacritic

"Наследники" (HBO), 20 баллов "Хитрости" (HBO Max), 14 баллов "Подземная железная дорога" (Prime Video), 12 баллов "Псы резервации" (FX), 10 баллов "Белый лотос" (HBO), 9 баллов "Мэйр из Исттауна" (HBO), 9 баллов "ВандаВижен" (Disney+), 8 баллов "Другие двое" (HBO Max), 5 баллов "Тед Лассо" (Apple TV), 5 баллов "Убийства в одном доме" (Hulu), 4 балла "Шершни" (Showtime), 4 балла "Чем мы заняты в тени" (FX), 4 балла "Как афроамериканская кухня превратила Америку" (Netflix), 4 балла.

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