12 оригинальных чемоданов, от которых придет в восторг любой путешественник

15:20

Чемоданы – непременный атрибут путешествий. Как говорится, все свое везем с собой. Пока лето в самом разгаре и вы планируете, куда бы рвануть в отпуск, Идеи 24 сделали для вас подборку чемоданов с очень стильным дизайном. Такие точно не потеряются!