Для быта, отдыха и не только: 12 классных вещей, которые все хотели бы иметь

10 июня 2021 , 16:08
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Источник:

24 канал

Ежедневно нас окружает много классных вещей, которые упрощают нам быт, дарят положительные эмоции или помогают отдохнуть. Сейчас без них трудно представить современную жизнь, а еще несколько лет назад о них даже никто и не мечтал.

В нашей подборке оригинальные вещи, о которых мало кто знает, но они точно заслуживают вашего внимания. Вы, безусловно, хотели бы что-то приобрести и для себя.

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1. Жалюзи с особым узором, который проявится при попадании солнечного или лунного света

Фото ebaumsworld

2. С такой вещью вы никогда не будете нервничать, если у вас будет заканчиваться зубная паста

Фото hit.vn

3. Дождевик, который благодаря намоканию становится ярким и стильным

Фото eballsvietnamnews

4. Незаменимая вещь для тех, кто имеет домашнего любимца

Фото pttcomics

5. Уникальные игральные карты, масти которых легко скрыть от соперников

Фото stashally

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6. Оригинальная соусница, которая имеет особый вид в наполненном виде

Фото sympa-sympa

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7. Чемодан, который измеряет собственный вес

Фото harmonikum

8. Пульт с разъемом для наушников, благодаря чему вы сможете спокойно слушать любимые телепередачи

Фото reddit

9. Удобный и универсальный стол для хранения книг

Фото reddit

10. Оригинальные милые статуэтки, которые чрезвычайно реалистичные

Фото apkdot

11. Сменные зубные щетки

Фото reddit

12. Специальный кувшин для воды в холодильнике

Фото ebaumsworld

Автор: Сніжана Лісова