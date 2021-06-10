Для быта, отдыха и не только: 12 классных вещей, которые все хотели бы иметь

Ежедневно нас окружает много классных вещей, которые упрощают нам быт, дарят положительные эмоции или помогают отдохнуть. Сейчас без них трудно представить современную жизнь, а еще несколько лет назад о них даже никто и не мечтал.
В нашей подборке оригинальные вещи, о которых мало кто знает, но они точно заслуживают вашего внимания. Вы, безусловно, хотели бы что-то приобрести и для себя.
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1. Жалюзи с особым узором, который проявится при попадании солнечного или лунного света
Фото ebaumsworld
2. С такой вещью вы никогда не будете нервничать, если у вас будет заканчиваться зубная паста
Фото hit.vn
3. Дождевик, который благодаря намоканию становится ярким и стильным
Фото eballsvietnamnews
4. Незаменимая вещь для тех, кто имеет домашнего любимца
Фото pttcomics
5. Уникальные игральные карты, масти которых легко скрыть от соперников
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6. Оригинальная соусница, которая имеет особый вид в наполненном виде
Фото sympa-sympa
И еще 10 антикварных вещей, которые до сих пор не утратили своего шарма: фото
7. Чемодан, который измеряет собственный вес
Фото harmonikum
8. Пульт с разъемом для наушников, благодаря чему вы сможете спокойно слушать любимые телепередачи
Фото reddit
9. Удобный и универсальный стол для хранения книг
Фото reddit
10. Оригинальные милые статуэтки, которые чрезвычайно реалистичные
Фото apkdot
11. Сменные зубные щетки
Фото reddit
12. Специальный кувшин для воды в холодильнике
Фото ebaumsworld