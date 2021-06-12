"101 далматинец" и ксерокс: как новая технология спасла Дисней

60 лет назад мир впервые увидел мультфильм Уолта Диснея "101 далматинец". И если внимательно присмотреться, то можно заметить, что по стилю анимации эта лента несколько отличается от всех предыдущих работ.

Это потому, что мультфильм был полностью сделан с помощью технологии Xerox, изобретенной в 1940-х годах американским физиком Честером Карлсоном. Такой процесс не только существенно облегчил работу художников, но и спас анимационную студию, которую Дисней думал закрыть.

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Подорожание мультипликации

В середине ХХ века анимация становилась все дороже и более трудоемкой.

Художники рисовали эскизы персонажей, а затем ассистенты чистили их, убеждаясь, что все их детали одинаковые, вплоть до пуговиц на куртке.

После того, как чертежи были готовы, их наносили на блестящие листья и раскрашивали.

Работа на этой линии была не менее сложной, ведь для предоставления анимированным персонажам реалистических качеств цвета красок требовали чрезвычайного внимания.

Дисней разработал собственную краску, делая свою анимацию непохожей на любую другую. Хотя на самом деле женщины в отделах красок просто взяли румянец из своих косметичек и нанесли его на щеки Белоснежки, чтобы придать ей естественный вид в фильме 1937 года.



Мультфильм Диснея "Белоснежка и семь гномов", 1937 год / Скриншот с видео

Кризис в мультипликации Диснея

В мультфильмах Диснея, как правило, от 12 до 24 изображений или кадров в секунду. Это означает, что один анимационный фильм состоит из тысячи картинок и даже больше. К примеру, для "Спящей красавицы" потребовался почти миллион рисунков.



Мультфильм Диснея "Спящая красавица", 1959 год / Скриншот с видео

На самом деле именно этот мультфильм создал основу для новой техники Xerox. Хотя сейчас его считают культовым, однако когда-то он не оправдал надежд в прокате. На изготовление невероятно детальной ленты понадобилось 6 миллионов долларов, а вернуть удалось лишь чуть более 5 миллионов. Это привело к существенным финансовым потерям.

После этого Дисней рассматривал сокращение бюджетов на будущие проекты и даже закрытие анимационной студии. К счастью, мультипликатору предложили использовать Xerox – технологию, которая уже была опробована на нескольких короткометражных фильмах и помогла сэкономить деньги.



Постер к мультфильму "101 далматинец" / Фото Smithsonian Magazine

Использование ксерокса

Теперь отшлифованные эскизы поступали прямо к машине Xerox, которая копировала их на кадры. Затем они переходили в отдел красок, где художники разрисовывали персонажей.

Однако визуальный эффект этого механизированного процесса отличался от оригинального метода анимации, который Дисней использовал с 1930-х годов.

В частности, в анимации Xerox персонажи и фоны были очерчены одним цветом : черным, коричневым или серым. Эти темные линии часто выходили резкими, тогда как в оригинальном стиле аниматоры определяли персонажей разными цветами, придавая рисункам более нежного и градиентного вида.

: черным, коричневым или серым. Эти темные линии часто выходили резкими, тогда как в оригинальном стиле аниматоры определяли персонажей разными цветами, придавая рисункам более нежного и градиентного вида. Кроме того, линии не были идеальными и часто были с оборванным очертанием.

Диснею было трудно привыкнуть к резкому виду персонажей и прошло несколько лет, прежде чем он смягчил свое отношение к этому методу. Аниматоры, наоборот, высоко оценили новую технику, ведь это было впервые, когда их эскизы не изменились в процессе отслеживания и копирования.



Мультфильм "101 далматинец" создан с помощью ксерокса / Фото Smithsonian Magazine

Развитие анимационных технологий

В течение следующих 30 лет Дисней использовал анимацию Xerox, сделав "Меч в камне", "Книгу джунглей", "Котовы-аристократов" и, наконец, "Русалочку".

Далее в фильме "Красавица и Чудовище" 1991 года начали использовать систему производства компьютерной анимации или CAPS, заменив Xerox. Это позволило не только еще больше сэкономить денег для отдела, но и расширило цифровые инструменты для аниматоров, сделав процесс создания фильма гораздо более гибким.

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Продуктами системы CAPS стали такие известные мультфильмы, как "Геркулес" и "Мулан". В конце концов в начале ХХ века эту технологию полностью заменила трехмерная графика.