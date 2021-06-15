9 советов, которые помогут дешево и вкусно поесть в McDonald's

Кто не любит фастфуд? Хоть это и не слишком полезно, зато как удобно! Многие из нас обедают в McDonalds. При этом вряд ли хотя бы половина знает, что быстрый перекус может быть не только дешевым, но и вкусным.

Что ж, любители McDonalds, ловите лайфхаки, как выгоднее здесь питаться.

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Свежий бургер

Бургер, пролежавший дольше 20 минут, подлежит утилизации. Но чтобы получить свежайшее лакомство, закажите его, например, без лука или какого-то другого компонента. Работник соберет его с нуля и подаcт горячим и свежим.



Душистый бургер /Фото unsplash

Горячая картошка

Хотите картофель прямо из фритюра? Попросите без соли. Вкус, конечно, на любителя, но порцию картофеля приготовят прямо при вас. И корочка точно будет горячей и хрустящей.



Картофель фри из фритюра /Фото unsplash

Средняя порция

Чем отличается большая порция картофеля фри от средней? Всего 30 граммами.

Порция картофеля фри / Фото Unsplash

Напитки без льда

Заказывайте напитки без льда. Ведь газированная вода в любом случае будет холодной, а разбавлять объем и, главное, вкус льдом совсем ни к чему.



Не берите напитки со льдом /Фото unsplash

Только водичку

Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимуюи удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

В McDonalds можно получить воду бесплатно. Только попросите не в бутылке, а в стакане. Охлажденную чистую воду нальют из автомата.



Закажите простую воду, если вас мучает жажда /​Фото unsplash

Неприятность в гамбургере

Если в вашем гамбургере оказался инородный предмет (например, кусочек какого-то пластика или волос), еду обязательно заменят. И не важно, сколько вы съели. Однако такие случаи в McDonald's – редкость, ведь здесь все работают в форме и с головным убором.



Гамбургер / Фото unsplash

Уточняйте порцию

Промолчали и получили максимум: обязательно уточняйте свой заказ. Кроме того, все работники McDonald's перед расчетом перечитают его вам вслух. На этом этапе не стесняйтесь изменить что-то или уточнить необходимую информацию по количеству порций, составу и тому подобное.



Уточняйте свой заказ перед оплатой /Фото unsplash

Упустили поднос

Если вдруг упустили поднос перед кассой, заказ заменят на новое. Абсолютно бесплатно.



Работники McDonald's заменят заказ /Фото unsplash

Стоп – слово

После того как сделали заказ, говорите "все". И ни слова о соусе или чем-то еще не услышите. Но, согласитесь, иногда эти, казалось бы, лишние вопросы помогают сделать блюдо еще вкуснее.



Заказы могут дополнить соусами / Фото unsplash