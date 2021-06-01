10 фото, всю боль которых поймут только дети 90-х

Наше детство было беззаботным, веселым и необычным. Мы жили в особую эпоху, когда из гаджетов максимум имели черно-белый телефон или кассетный плеер. И несмотря на столь малый ассортимент мы весело проводили время.

В такие счастливые мгновения могли случаться достаточно непредсказуемые ситуации, которые нам моментально портили настроение. Теперь современные дети вряд ли поймут всю боль, которую испытывали дети в прошлом.

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1. Ситуация, которая раздражала каждого, кто хоть раз включал музыку на магнитофоне

Фото twitter

2. Один неверный символ мог вывести из себя любого игрока

Фото twitter

3. Когда ты забывал покормить тамагочи и он умирал

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4. Тот момент, когда не хочешь говорить с другом при родителях, но кабеля в другую комнату не хватает

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5. Потертый диск с любимым фильмом мог довести любого до слез

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Фото stories.wimp

И еще Культовые вещи из 90-х, которые хотели иметь все: ностальгические фото

6. Всех раздражал тот момент, когда мышку нужно было часто «ремонтировать», но никто ничего с этим не мог сделать. Можно было только смириться...

Фото twitter

7. До свидания, любимые мультики

Фото twitter

8. Когда памяти недостаточно для того, чтобы прочитать новое сообщение

Фото trucsetbricolages

9. Ничто так не огорчало, как проигрыш при достижении высокого уровня и большого количества баллов

Фото twitter

10. Только избранные знают о взаимосвязи этих вещей

Фото druzi.biz