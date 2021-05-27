Чем заняться, когда слишком много свободного времени: забавные фото, которые смогут удивить

27 мая 2021 , 08:11
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Источник:

24 канал

Беда, когда постоянно крутишься как белка в колесе. И морока, когда времени – вагон и тележка, а чем себя занять, нет ни одной идеи. Однако наши выдумщики нашли себе занятие по душе.

Предлагаем вам оценить степень их креатива.

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1. "После семи часов работы эта клубника таки готова к употреблению"

Фото reddit

2. Очень продуктивный день вышел

Фото pinterest

3. Тот момент, когда и веселее ни стало и еще и голодным остался

Фото langweiledich

4. Когда ты с детства настоящий перфекционист

Фото espacebuzz

5. Очень печально, что на работе этот мастер не может показать все возможности своего воображения и фантазии

Фото reddit

Хотите душевно провести время с близкими, которых давно не видели? Приготовьте коктейль из Soplica – и ваш вечер будет теплым и непринужденным.

6. Интересно, сколько времени он практиковался

Фото spyurk

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7. Сюжет должен быть во всем

Фото hdwallpapers

8. Тонкая работа

Фото novice.svet24.si

9. Пастух и его овцы

Фото lematin

10. Этот шедевр претендует на звание самого вкусного печенья в мире

Фото thepitchkc

Автор: Сніжана Лісова