Речі та продукти, які небезпечно зберігати на кухні: неочікуваний список

На кухні ми проводимо чимало часу. Проте як часто ми робимо ревізію в цьому святилищі гедоністів? Наскільки ретельно розчищаємо простір і вчасно оновлюємо предмети кулінарного культу: посуд та інше кухонне начиння?

Пропонуємо освіжити в пам'яті елементарні правила, дотримуючись яких ви завжди матимете лише найкращі враження від щоденних родинних посиденьок за смачною та здоровою трапезою.

Читайте також: Як правильно зберігати продукти: 10 порад, які врятують ваш бюджет

Подряпані сковорідки та каструлі

Якщо антипригарне покриття на сковорідках чи каструлях здерлося, їжа починає прилипати до поверхонь. Готувати стає складно, а їсти – несмачно. Окрім цього під час приготування страв частини будь-якого покриття потрапляють у страву. Ці частинки непомітні й на думку багатьох вчених – небезпечні для здоров'я.

Позбудьтеся старих подряпаних сковорідок / Фото Dizainkyhni

Одноразовий пластиковий посуд

Тарілки, одноразові контейнери чи склянки досить часто займають не одну полицю в кухонних тумбах. Краще відмовитися від такого посуду, адже він має у своєму складі біс фенол А, який негативно впливає на здоров'я.

Тарілки й чашки з тріщинами та надколеними краями

Такий посуд виглядає некрасиво, а також може призвести до того, що хтось випадково пораниться.

Не зберігайте посуд з тріщинами / Фото Megatyumen

Старі губки та ганчірки

Вони постійно контактують з водою, жиром та брудом, тому з часом можуть стати місцем для появи різних бактерій. Радимо змінювати ці речі кожні два тижні.

Цікаво: Вона збереже продукти в спеку: 5 несподіваних лайфхаків із губкою для миття посуду

Обробні дошки

Обробні дерев'яні дошки потрібно періодично замінювати. Особливо це стосується дерев'яних виробів, адже вони здатні сприяти появі бактерій у мікротріщинах, які постійно зволожені.

Регулярно змінюйте дерев'яну обробну дошку / Фото Unsplash

Старі спеції

Так, спеції мають термін придатності. Вони не обов'язково повинні гнити чи покриватися пліснявою. Здебільшого такі приправи можуть втратити аромат і смак. Спеції, як і чай, здебільшого можна зберігати не більше трьох років.

Олія

Деякі господині зберігають різні види олії впродовж тривалого часу. Обов'язково враховуйте термін придатності, інакше будь-яка олія стане як мінімум гіркою. У результаті це зіпсує страву і негативно позначиться на самопочутті.

Дотримуйтеся правил зберігання олії / Фото Rem.ninja