Просто й вишукано: 7 ідей свічників, які можна зробити вдома

Свічки – це декор, який завжди додає оселі тепла й затишку. Крім того, вони надають безмежне поле для творчості, адже варіацій застосування – безліч!

Якщо вам набридли банальні ідеї, пропонуємо розглянути 7 незвичайних свічників. Таке оздоблення доповнять будь-який інтер'єр.

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Нестандартні ідеї

1. Перевернуті келихи

Перевернуті келихи / Фото Pinterest

Виявляється, келихи можна використовувати не лише за прямим призначенням. Усе просто: наповніть їх обраними прикрасами, переверніть догори дриґом та поставте зверху свічки. Такий спосіб декорування безперечно заслуговує на увагу.

2. Пляшка з гілочкою

Пляшка з гілочкою / Фото Pinterest

Вам знадобиться прозора пляшка, вода, гілочка розмарину та тонка свічка. Мінімум зусиль та витрат! А результат точно не залишить байдужим жодного гостя вашої домівки.

3. Ваза з гілочками

Скляна ваза з гілочками / Фото Pinterest

Такий свічник стане гармонійним доповненням заміського будинку в лісовій місцевості. Візьміть прозору вазу, покладіть у неї дерев'яні гілочки та поставте свічку. Виглядає напрочуд стильно!

4. Баночка з кавовими зернами

Оздоблена баночка / Фото Pinterest

Використайте трафарет та фарбу будь-якого кольору. Малюнок, що залишився не зафарбованим, послужить "віконечком" для яскравого сяйва. Засипте всередину кавові зерна та поставте в них свічку.

5. Засніжені келихи

Засніжені келихи / Фото Pinterest

Краса у простоті, чи не так? Дістаньте з шафи старі келихи, розставте їх у хаотичному порядку на піднос, покладіть всередину свічки та злегка "припорошіть снігом" з аерозолю. Вуаля!

6. Вази, наповнені водою

Вази, наповнені водою / Фото Pinterest

Неймовірно естетичний декор, в основі якої прозора ваза, каміння, вода, квітка й свічка. Найкраще обрати вази різної висоти, розгляньте також скошені верхівки. Таким чином у вас вийде ефектна асиметрична композиція.

7. Свічник з шишками

Свічник з шишками / Фото Pinterest

Для цього способу підійде будь-яка прозора посудина. Засипте в неї трохи декоративного каміння, покладіть декілька шишок та вставте свічку. Готово!