Прилади-шпигуни у вашому домі: 9 девайсів, які вас підслуховують

Ми живемо у світі високих технологій. Це класно, адже ми завжди на зв'язку, завжди маємо доступ до будь-яких програм навіть у найвіддаленіших куточках світу. Але чи знаєте ви, що деякі пристрої за вами шпигують? Вони знають про вас практично все: де ви, що говорите, що збираєтесь купувати і які у вас плани!

Зараз ми розкриємо секрет пристроїв-шпигунів, про які ви навіть не здогадувались. Отже, приготуйтесь – буде спекотно!

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Зубні щітки

Багато сучасних зубних щіток підключаються до мобільних пристроїв, щоб вести облік ваших гігієнічних процедур. Але вони не тільки це роблять, вони ще й записують все що "чують".



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Навушники

Група ізраїльських учених розробила код, який дозволяє записувати звук, навіть якщо пристрій не оснащено мікрофоном. Цей код перетворює навушник в мікрофон: динаміки реагують на коливання повітря, перетворюючи їх в електромагнітний сигнал.

Навіть при вимкненому мікрофоні розмови користувача все одно можна буде записати.



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Світлодіодні лампи

Важко повірити? Але виявляється навіть світлодіодні лампи можуть підслуховувати за вами. Але тільки ті, які підключаються до мобільного додатку.



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Смарт-колонки

Все більше людей мають вдома смарт-колонки. Нам здається, що всі розмови з такими пристроями залишаються приватними, але це не зовсім так..

Хоча самі записи анонімні, вони прив'язані до номера аккаунта, але теоретично користувача можна знайти.



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Роботи-пилососи

Роботи-пилососи дуже зручні тим, що самостійно їздять по дому і збирають пил. Але і ці корисні пристрої можуть порушувати нашу конфіденційність.

Китайський робот-пилосос Dоngguan Dіqee 360 ​​оснащений Wi-Fi з вбудованою камерою нічного бачення на 360 градусів. Хоча сама компанія не збирає ніяких даних про житло користувача, але якщо хакер зламає такий пилосос, він дізнається все що йому потрібно.



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Автомобілі

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюбленута здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Більшість сучасних машин оснащені реєстратором – аналогом "чорного ящика" в літаку. Це модуль, який постійно записує різні параметри роботи автомобіля: число оборотів двигуна, швидкість машини, відсоток від повної потужності, гальмування, дорожні умови. Реєстратор також записує останні секунди перед зіткненням, щоб згодом виробник міг визначити ступінь провини водія.



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Іграшки

Багато сучасних іграшок містять мікрочипи, які відстежують поведінку користувача для подальшого удосконалення товару. Але найбільше турбує те, що деякі іграшки оснащені блютус-девайсами, які підключаються до сервера і відправляють туди дані про взаємодію з користувачем.



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Веб-камери

Веб-камера – дуже поширений спосіб збору персональних даних, але від неї досить легко захиститися. Заклеюйте веб-камеру шматочком непрозорого скотчу або пластиру, коли ви нею не користуєтеся.



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Смарт-годинники та фітнес-браслети

Виявляється "поведінковий профіль" користувача дозволяє виділити його з мільйонів інших. Унікальний профіль складається на основі даних акселерометра і гіроскопа. Тобто з точністю 80-90% обчислити таку особисту інформацію, як ПІН-коди, паролі та захисні фрази.



Оскільки кожна людина рухається індивідуально, за показаннями акселерометра і гіроскопа можна обчислити рух пальців при наборі пароля. Так що носіть смартгодинник не на тій руці, якою вводите коди!



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