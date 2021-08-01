Післявихідний день: як прийти у форму та що їсти після вечірки

Кожна людина, навіть та, що максимально стежить за своєю формою, часом дозволяє собі розслабитися. Це може бути сімейне свято чи вечірка з друзями.

Відновитися іноді буває непросто. Як швидко прийти у форму і що при цьому потрібно їсти – розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.

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Як відновитися після свята

Неділя – класний привід почати щось нове для себе чи хоча б підготуватися до понеділка. Я не люблю починати з нового тижня, але це дійсно може бути зручно,

– зазначила Усенко.

Вона назвала цей день "післявихідним", адже найчастіше ми розслабляємося саме в суботу чи неділю.

Перше, що потрібно зробити вранці – випити очищеної води (втім, так має починатися будь-який день).

– випити очищеної води (втім, так має починатися будь-який день). На сніданок готуємо смузі. Змішуємо 40 грамів м'якоті авокадо, 1 банан, 150 – 200 грамів ягід. Додаємо воду.

Змішуємо 40 грамів м'якоті авокадо, 1 банан, 150 – 200 грамів ягід. Додаємо воду. Вода.

Пам'ятайте, протягом дня важливо. Тому між прийомами їжі та перекусами, не забувайте пити воду (хоча б по 2 склянки).

Правильний раціон допоможе швидше прийти у форму / Фото Pixabay

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Перекус – 2 курячих яйця (готуємо у будь-якому вигляді), 150 грамів овочів (також у будь-якому вигляді), рослинна олія та 30 грамів твердого сиру.

– 2 курячих яйця (готуємо у будь-якому вигляді), 150 грамів овочів (також у будь-якому вигляді), рослинна олія та 30 грамів твердого сиру. Після перекусу не забуваємо про воду – щонайменше 2 склянки.

Обід : гречка 150 грамів (у готовому вигляді), 7 грамів вершкового масла, 150 грамів овочів (ув будь-якому вигляді) та рослинна олія.

Дві склянки очищеної води.

: гречка 150 грамів (у готовому вигляді), 7 грамів вершкового масла, 150 грамів овочів (ув будь-якому вигляді) та рослинна олія. Вечеря – приготована курка чи риба – 150 грамів, овочі (у будь-якому вигляді) – 150 грамів і рослинна олія.

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з " Тая "!

Найскладніше – розпочати, а потім все буде легко й просто. Перший крок завжди найважчий,

– наголосила Ольга Усенко.