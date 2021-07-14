Старі двері – окраса оселі: 9 вражаючих способів освіжити інтер'єр
Джерело:24 канал
Господарі часто недооцінюють естетичну цінність старих речей для інтер'єру. Під час ремонту ми реставруємо або й зовсім міняємо двері, нехтуючи нагодою зробити свою оселю ошатнішою та цікавішою.
Тож ми зібрали для вас найцікавіші способи творчо трансформувати старі нудні двері. Гарантуємо: отримаєте чарівний результат!
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Стіл для гостей
Перетворіть двері в обідній стіл. Поставте двері на ніжки й все, стіл готовий.
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Узголів'я ліжка
Узголів'я зі старих дверей перетворить будь-яке ліжко в розкішне ложе.
Фото pinterest
Рамка для фотографій
Головне – переконайтеся, що "рамка" надійно висить. Інакше "спогади", впавши кому-небудь на голову надовго запам'ятаються.
Фото pinterest
Грифельна дошка
Непотрібні двері можна пофарбувати грифельною фарбою і перетворити її в грифельну дошку для заміток. Дуже корисна річ, якщо в будинку є діти.
Фото pinterest
Старі двері на новий лад
Може, все-таки не варто витрачатися на нові? Старі двері можна встановити на розсувний механізм. Старовина буде виглядати розкішно.
Фото pinterest
Стелажі
Обладнавши лицьову частину дверей полицями, придбаєте відмінний стелаж для різних дрібниць, книг і квіткових горщиків.
Фото pinterest
Ширма
Якщо старих дверей кілька, то й думати нема чого – будуть ширмою. До речі, це прекрасний спосіб зонувати кімнату.
Фото pinterest
Дзеркало
Прикріпіть до старих дверей дзеркало, і в інтер'єрі з'явиться оригінальна деталь. Що важливо, декорація має конкретне функціональне значення.
Фото pinterest
Туалетний столик
Якщо двері поєднати зі столиком, отримаєте стильний дамський куточок.
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