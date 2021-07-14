Старі двері – окраса оселі: 9 вражаючих способів освіжити інтер'єр

Господарі часто недооцінюють естетичну цінність старих речей для інтер'єру. Під час ремонту ми реставруємо або й зовсім міняємо двері, нехтуючи нагодою зробити свою оселю ошатнішою та цікавішою.

Тож ми зібрали для вас найцікавіші способи творчо трансформувати старі нудні двері. Гарантуємо: отримаєте чарівний результат!

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Стіл для гостей

Перетворіть двері в обідній стіл. Поставте двері на ніжки й все, стіл готовий.



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Узголів'я ліжка

Узголів'я зі старих дверей перетворить будь-яке ліжко в розкішне ложе.



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Рамка для фотографій

Головне – переконайтеся, що "рамка" надійно висить. Інакше "спогади", впавши кому-небудь на голову надовго запам'ятаються.



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Грифельна дошка

Непотрібні двері можна пофарбувати грифельною фарбою і перетворити її в грифельну дошку для заміток. Дуже корисна річ, якщо в будинку є діти.



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Старі двері на новий лад

Може, все-таки не варто витрачатися на нові? Старі двері можна встановити на розсувний механізм. Старовина буде виглядати розкішно.



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Стелажі

Секрет гарного настрою досить простий! Потрібно лише запросити найкращих друзів, взяти, тонік, лід та разом заміксувати гарний настрій.

Обладнавши лицьову частину дверей полицями, придбаєте відмінний стелаж для різних дрібниць, книг і квіткових горщиків.



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Ширма

Якщо старих дверей кілька, то й думати нема чого – будуть ширмою. До речі, це прекрасний спосіб зонувати кімнату.



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Дзеркало

Прикріпіть до старих дверей дзеркало, і в інтер'єрі з'явиться оригінальна деталь. Що важливо, декорація має конкретне функціональне значення.



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Туалетний столик

Якщо двері поєднати зі столиком, отримаєте стильний дамський куточок.



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