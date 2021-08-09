6 причин, чому ви не можете схуднути
Джерело:інстаграм Надії Жиліної
Якщо в процесі схуднення ми не бачимо результатів, виникає безліч питань, з чим це пов'язано. Причин може бути багато, і майже всі вони полягають в елементарних помилках.
Відкоригувавши свій підхід до зниження ваги, можна отримати бажаний ефект. Про те, як це зробити, розповіла нутриціологиня Надія Жиліна.
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6 причин, чому не вдається схуднути
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Заниження добової калорійності
За словами нутриціологині, у гонитві за швидким результатом багато дівчат вибирають низькокалорійні системи харчування. По-перше, це негативно позначається на здоров'ї, а по-друге, призводить до постійного голоду, зриву та набору ваги.Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з "Тая"!
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Знежирені молочні продукти
У такій продукції немає ніякої користі, але є багато доданого крохмалю та цукру для збереження консистенції. Крім того, це варіант без жирів, який не допоможе схуднути.
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"Корисні" батончики замість солодощів
Побутує думка, що звичні солодощі можна замінити фітнес-батончиками. Надія Жиліна уточнила, що насправді їхній склад і калорійність особливо не відрізняється від звичного шоколаду. Тому не слід себе обманювати.
Уникайте знежиреної молочної продукції / Фото Pixabay
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Мед замість цукру
Ще один поширений міф, що білий цукор можна замінити медом і при цьому худнути. За словами нутриціологині, потрібно розуміти, що мед – такий самий цукор з точки зору біохімії.
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5 – 6 прийомів їжі протягом дня
Часте харчування збиває роботу ваших гормонів. Часте харчування виправдане лише за медичними показаннями,
– зазначила Надія Жиліна.
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Заборони
Ті, хто вирішив знизити вагу, часто забороняють собі безліч продуктів, розділивши їх на "хороші" та "погані". За словами фахівчині, не існує поганої та хорошої їжі. Все залежить від кількості. А ось заборони – це погано, адже вони заважають худнути й призводять до зривів.