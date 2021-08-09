6 причин, чому ви не можете схуднути

9 серпня 2021 , 16:28
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інстаграм Надії Жиліної

Якщо в процесі схуднення ми не бачимо результатів, виникає безліч питань, з чим це пов'язано. Причин може бути багато, і майже всі вони полягають в елементарних помилках.

Відкоригувавши свій підхід до зниження ваги, можна отримати бажаний ефект. Про те, як це зробити, розповіла нутриціологиня Надія Жиліна.

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6 причин, чому не вдається схуднути

  • Заниження добової калорійності

За словами нутриціологині, у гонитві за швидким результатом багато дівчат вибирають низькокалорійні системи харчування. По-перше, це негативно позначається на здоров'ї, а по-друге, призводить до постійного голоду, зриву та набору ваги.

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з "Тая"!

  • Знежирені молочні продукти

У такій продукції немає ніякої користі, але є багато доданого крохмалю та цукру для збереження консистенції. Крім того, це варіант без жирів, який не допоможе схуднути.

  • "Корисні" батончики замість солодощів

Побутує думка, що звичні солодощі можна замінити фітнес-батончиками. Надія Жиліна уточнила, що насправді їхній склад і калорійність особливо не відрізняється від звичного шоколаду. Тому не слід себе обманювати.

Уникайте знежиреної молочної продукції / Фото Pixabay

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  • Мед замість цукру

Ще один поширений міф, що білий цукор можна замінити медом і при цьому худнути. За словами нутриціологині, потрібно розуміти, що мед – такий самий цукор з точки зору біохімії.

  • 5 – 6 прийомів їжі протягом дня

Часте харчування збиває роботу ваших гормонів. Часте харчування виправдане лише за медичними показаннями,
– зазначила Надія Жиліна.

  • Заборони

Ті, хто вирішив знизити вагу, часто забороняють собі безліч продуктів, розділивши їх на "хороші" та "погані". За словами фахівчині, не існує поганої та хорошої їжі. Все залежить від кількості. А ось заборони – це погано, адже вони заважають худнути й призводять до зривів.

 

Автор: Наталя Бережна