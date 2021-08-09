6 причин, чому ви не можете схуднути

Якщо в процесі схуднення ми не бачимо результатів, виникає безліч питань, з чим це пов'язано. Причин може бути багато, і майже всі вони полягають в елементарних помилках.

Відкоригувавши свій підхід до зниження ваги, можна отримати бажаний ефект. Про те, як це зробити, розповіла нутриціологиня Надія Жиліна.

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6 причин, чому не вдається схуднути

Заниження добової калорійності

За словами нутриціологині, у гонитві за швидким результатом багато дівчат вибирають низькокалорійні системи харчування. По-перше, це негативно позначається на здоров'ї, а по-друге, призводить до постійного голоду, зриву та набору ваги.

Знежирені молочні продукти

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з

У такій продукції немає ніякої користі, але є багато доданого крохмалю та цукру для збереження консистенції. Крім того, це варіант без жирів, який не допоможе схуднути.

"Корисні" батончики замість солодощів

Побутує думка, що звичні солодощі можна замінити фітнес-батончиками. Надія Жиліна уточнила, що насправді їхній склад і калорійність особливо не відрізняється від звичного шоколаду. Тому не слід себе обманювати.

Уникайте знежиреної молочної продукції / Фото Pixabay

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Мед замість цукру

Ще один поширений міф, що білий цукор можна замінити медом і при цьому худнути. За словами нутриціологині, потрібно розуміти, що мед – такий самий цукор з точки зору біохімії.

5 – 6 прийомів їжі протягом дня

Часте харчування збиває роботу ваших гормонів. Часте харчування виправдане лише за медичними показаннями,

– зазначила Надія Жиліна.

Заборони

Ті, хто вирішив знизити вагу, часто забороняють собі безліч продуктів, розділивши їх на "хороші" та "погані". За словами фахівчині, не існує поганої та хорошої їжі. Все залежить від кількості. А ось заборони – це погано, адже вони заважають худнути й призводять до зривів.