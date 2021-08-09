6 причин, почему вы не можете похудеть

Если в процессе похудения мы не видим результатов, возникает множество вопросов, с чем это связано. Причин может быть много и почти все они заключаются в элементарных ошибках.

Откорректировав свой подход к снижению веса, можно получить желаемый эффект. О том, как это сделать, рассказала нутрициолог Надежда Жилина.

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Занижение суточной калорийности

По словам нутрициолога, в погоне за быстрым результатом, многие девушки выбирают низкокалорийные системы питания. Во-первых, это негативно сказывается на здоровье, а во-вторых, приводит к постоянному голоду, срыву и набору веса.

Обезжиренные молочные продукты

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с

В подобной продукции нет никакой пользы, но есть много добавленного крахмала и сахара для сохранения консистенции. Кроме того, это вариант без жиров, который не поможет похудеть.

"Полезные" батончики вместо сладостей

Существует мнение, что привычные сладости можно заменить фитнес-батончиками. Надежда Жилина уточнила, что на самом деле их состав и калорийность особо не отличается от привычного шоколада. Поэтому не следует себя обманывать.

Избегайте обезжиренной молочной продукции / Фото Pixabay

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Мед вместо сахара

Еще один распространенный миф, что белый сахар можно заменить медом и при этом худеть. По словам нутрициолога, нужно понимать, что мед – такой же сахар с точки зрения биохимии.

5 – 6 приемов пищи в течение дня

Частое питание сбивает работу ваших гормонов. Частое питание оправдано только по медицинским показаниям,

– отметила Надежда Жилина.

Запреты

Те, кто решил снизить вес, часто запрещают себе множество продуктов, разделив их на "хорошие" и "плохие". По словам специалиста, не существует плохой и хорошей еды. Все зависит от количества. А вот запреты – это плохо, ведь они мешают худеть и приводят к срывам.