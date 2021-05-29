Не відрізнити від справжніх людей: мексиканець робить гіперреалістичні скульптури

29 травня 2021 , 04:20
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Джерело:

Інстаграм Ruben Orozco Loza

Мексиканець Рубен Ороско Лоза – художник вражаючого таланту. Він створює надзвичайно реалістичні скульптури знаменитих людей, використовуючи силікон, дерево, смолу, мармур і навіть справжнє волосся.

У його колекції робіт є представники мистецького, культурного та духовного життя. Зокрема, Фріда Кало, Фредді Мерк'юрі, Девід Боуї, Лучано Паваротті, Папа Франциско тощо. І все, що відрізняє скульптури від реальних людей, – це лише їхні розміри.

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Про скульптора

  • Творець реалістичних людських скульптур вивчав візуальне мистецтво в Університеті Гвадалахари.
  • У 2015 році Рубен отримав почесну відзнаку за освітні фігури Хуана Соріано – мексиканського художника та скульптора.
  • У 2016 році він виграв Державну молодіжну премію.

 

Гіперреалістичні скульптури

Свої скульптури Рубен створює на основі фотографій. Уважно вивчаючи кожну деталь обличчя і тіла, він напружено працює над створенням реалістичної копії свого персонажа. Кожен волосок скульптор розміщує по одному, тож також потрібно чимало терпіння та витримки, щоб закінчити роботу.

І результат справді вражає. Міміка, зморшки, зачіска і навіть шрами на шкірі передають характер знаменитості та ніби знову повертають її до життя.

Скульптура Фредді Мерк'юрі

 

Лучано Паваротті

 

Папа Римський Франциск

 

Актриса Грейс Келлі

 

Фріда Кало

 

Девід Боуї

 

Автор: Іванна Кутнів