Не відрізнити від справжніх людей: мексиканець робить гіперреалістичні скульптури

Мексиканець Рубен Ороско Лоза – художник вражаючого таланту. Він створює надзвичайно реалістичні скульптури знаменитих людей, використовуючи силікон, дерево, смолу, мармур і навіть справжнє волосся.

У його колекції робіт є представники мистецького, культурного та духовного життя. Зокрема, Фріда Кало, Фредді Мерк'юрі, Девід Боуї, Лучано Паваротті, Папа Франциско тощо. І все, що відрізняє скульптури від реальних людей, – це лише їхні розміри.

Читайте також Відомі картини й персонажі на тілі: 15 деталізованих тату від турецького майстра

Про скульптора

Творець реалістичних людських скульптур вивчав візуальне мистецтво в Університеті Гвадалахари.

У 2015 році Рубен отримав почесну відзнаку за освітні фігури Хуана Соріано – мексиканського художника та скульптора.

У 2016 році він виграв Державну молодіжну премію.

Гіперреалістичні скульптури

Свої скульптури Рубен створює на основі фотографій. Уважно вивчаючи кожну деталь обличчя і тіла, він напружено працює над створенням реалістичної копії свого персонажа. Кожен волосок скульптор розміщує по одному, тож також потрібно чимало терпіння та витримки, щоб закінчити роботу.

І результат справді вражає. Міміка, зморшки, зачіска і навіть шрами на шкірі передають характер знаменитості та ніби знову повертають її до життя.

Скульптура Фредді Мерк'юрі

Лучано Паваротті

Папа Римський Франциск

Актриса Грейс Келлі

Фріда Кало

Девід Боуї