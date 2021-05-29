Не відрізнити від справжніх людей: мексиканець робить гіперреалістичні скульптури

Мексиканець Рубен Ороско Лоза – художник вражаючого таланту. Він створює надзвичайно реалістичні скульптури знаменитих людей, використовуючи силікон, дерево, смолу, мармур і навіть справжнє волосся.
У його колекції робіт є представники мистецького, культурного та духовного життя. Зокрема, Фріда Кало, Фредді Мерк'юрі, Девід Боуї, Лучано Паваротті, Папа Франциско тощо. І все, що відрізняє скульптури від реальних людей, – це лише їхні розміри.
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Про скульптора
- Творець реалістичних людських скульптур вивчав візуальне мистецтво в Університеті Гвадалахари.
- У 2015 році Рубен отримав почесну відзнаку за освітні фігури Хуана Соріано – мексиканського художника та скульптора.
- У 2016 році він виграв Державну молодіжну премію.
Гіперреалістичні скульптури
Свої скульптури Рубен створює на основі фотографій. Уважно вивчаючи кожну деталь обличчя і тіла, він напружено працює над створенням реалістичної копії свого персонажа. Кожен волосок скульптор розміщує по одному, тож також потрібно чимало терпіння та витримки, щоб закінчити роботу.
І результат справді вражає. Міміка, зморшки, зачіска і навіть шрами на шкірі передають характер знаменитості та ніби знову повертають її до життя.
Скульптура Фредді Мерк'юрі
Лучано Паваротті
Папа Римський Франциск
Актриса Грейс Келлі
Фріда Кало
Девід Боуї