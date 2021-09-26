Майстриня досконало відтворює у вишивці ультразвукові знімки малюків

Чи не кожна матуся з трепетом зберігає УЗД-знімок свого малюка, який з часом, на жаль, може дещо зіпсуватися. Однак майстриня зі США знайшла спосіб подовжити їм життя, а відтак зберегли спогади про цей важливий час.

І робить вона це за допомогою вишивки. Поєднуючи білі та сірі нитки, вишивальниця створює на чорному полотні портрети ще ненароджених малюків.

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Поєднала професію з ремеслом

Першу вишиту УЗД-картину Юлія Шербак з Огайо зробила приблизно 3 роки тому. Будучи технологом ультразвуку, вона подумала, що було б цікаво поєднати свою професію з ремеслом.

Я вишила старий знімок УЗД моєї дочки. Коли я поділилася цим у своєму інстаграмі, людям сподобалось і вони почали надсилати мені запити на замовлення. Так мій бізнес почав розвиватися,

– згадує Юлія.

Відтоді жінка виготовила понад 60 ультразвукових портретів. Багато з них обрамлені обручами, інші ж – увічнені у намистах.



Майстриня вишиває ультразвукові портрети малюків / Фото з інстаграму Юлії Шербак

Тонкощі вишивання УЗД-картин

Щоб передати тонкощі кожного зображення, Юлія використовує техніку вишивання під назвою "розпис нитками". Це дає майстрині змогу створювати плавні колірні градієнти і точно відтворювати зображення.



Твори виконані на чорному полотні / Фото з інстаграму Юлії Шербак

Найскладнішим, каже бувала вишивальниця, є те, що в таких роботах дуже обмежена палітра кольорів: лише білий та сірий.



У вишивці майстриня використовує білі та сірі нитки / Фото з інстаграму Юлії Шербак

До того ж ультразвукові фотографії мають доволі абстрактні форми, які іноді важко передати. Однак вони дуже важливі для того, аби у кінцевому підсумку вишитий твір виглядав так, як на УЗД-знімку.



Перший вишитий УЗД-знімок майстриня виконала 3 роки тому / Фото з інстаграму Юлії Шербак



Вишивка відразу викликала інтерес користувачів соцмереж / Фото з інстаграму Юлії Шербак



Майстриня почала отримувати замовлення / Фото з інстаграму Юлії Шербак



Художниця вишила вже понад 60 ультразвукових портретів / Фото з інстаграму Юлії Шербак



Складність УЗД-вишивки полягає в абстрактних формах знімку / Фото з інстаграму Юлії Шербак



Вишивальниця допомагає зберегти пам'ять про важливі етапи життя / Фото з інстаграму Юлії Шербак



Майстриня поєднує з ремеслом свою професію технолога ультразвуку / Фото з інстаграму Юлії Шербак



Вишиті УЗД-портрети майстриня обрамляє обручами / Фото з інстаграму Юлії Шербак

Дивіться відео, як майстрині зі США створює вишиті ультразвукові картини малюків