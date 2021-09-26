Мастер в совершенстве воспроизводит в вышивке ультразвуковые снимки малышей

Едва ли не каждая мама с трепетом хранит УЗИ-снимок своего малыша, который со временем, к сожалению, может несколько испортиться. Однако мастерица из США нашла способ продлить им жизнь, а потому сохранить воспоминания об этом важном время.

И делает она это с помощью вышивки. Сочетая белые и серые нити, вышивальщица создает на черном полотне портреты еще нерожденных детей.

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Объединила профессию с ремеслом

Первую вышитую УЗИ-картину Юлия Шербак из Огайо сделала примерно 3 года назад. Будучи технологом ультразвука, она подумала, что было бы интересно совместить свою профессию с ремеслом.

Я вышила старый снимок УЗИ моей дочери. Когда я поделилась этим в своем инстаграме, людям понравилось и они начали присылать мне запросы на заказ. Так мой бизнес начал развиваться,

– вспоминает Юлия.

С тех пор женщина изготовила более 60 ультразвуковых портретов. Многие из них обрамлены обручами, а остальные – увековечены в ожерельях.



Мастер вышивает ультразвуковые портреты малышей / Фото с инстаграма Юлии Шербак

Тонкости вышивания УЗИ-картин

Чтобы передать тонкости каждого изображения, Юлия использует технику вышивания под названием "роспись нитками". Это дает мастеру возможность создавать плавные цветовые градиенты и точно воспроизводить изображение.



Произведения выполнены на черном полотне / Фото с инстаграма Юлии Шербак

Самым сложным, говорит бывалая вышивальщица, является то, что в таких работах ограничен выбор палитры цветов: только белый и серый.



В вышивке мастерица использует белые и серые нити / Фото с инстаграма Юлии Шербак

К тому же ультразвуковые фотографии имеют довольно абстрактные формы, которые иногда трудно передать. Однако они очень важны для того, чтобы в конечном итоге вышитое произведение выглядело так, как на УЗИ-снимке.



Первый вышитый УЗИ-снимок мастер выполнила 3 года назад / Фото с инстаграма Юлии Шербак



Вышивка сразу вызвала интерес пользователей соцсетей / Фото с инстаграма Юлии Шербак



Мастер начала получать заказы / Фото с инстаграма Юлии Шербак



Художница вышила уже более 60 ультразвуковых портретов / Фото с инстаграма Юлии Шербак



Сложность УЗИ-вышивки заключается в абстрактных формах снимка / Фото с инстаграма Юлии Шербак



Вышивальщица помогает сохранить память о важных этапах жизни / Фото с инстаграма Юлии Шербак



Мастер сочетает с ремеслом свою профессию технолога ультразвука / Фото с инстаграма Юлии Шербак



Вышитые УЗИ-портреты мастер обрамляет обручами / Фото с инстаграма Юлии Шербак

Смотрите видео, как мастер из США создает вышитые ультразвуковые картины малышей