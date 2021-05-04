Коли слів бракує: 8 жестів, за які вас не поб'ють за кордоном

У повсякденному житті ми не помічаємо, наскільки багато жестикулюємо. Для нас це просто звичка, тому ми не замислюємося, коли щось показуємо. Опинившись за кордоном, якісь із цих звичок можуть зіграти з вами злий жарт. Нешкідливий жест може мати непристойне або навіть образливе значення для людини.

Тому на перший час, поки не ознайомитеся з місцевими звичаями, краще "тримати руки при собі". Будьте готові до усього, що на вас чекає в іншій державі. Отож…

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"Розслабся"

Даний жест активно використовують гавайці. Його застосовують при вітанні та прощанні, вираженні подяки і як запрошення посерфити. Інше значення цього жесту пов'язано з виразом hang loose – "розслабся".



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"У вас є гроші?"

Якщо ви будете в Кореї й побачите, що хтось показує вам такий жест – не дивуйтеся. Людина просто хоче дізнатися, чи є у вас гроші.



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"Я тебе люблю"

Це популярний в США жест, що позначає фразу I Love You – "я люблю тебе". Буква I – піднятий вгору мізинець, буква L складається з великого і вказівного пальців, буква Y – з мізинця і великого пальця.



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"Я хочу в туалет" і ще 2 значення

В Індії піднятий вгору мізинець означає, що людина хоче терміново відвідати вбиральню. Найчастіше його використовують малюки в дитячих садах і учні початкової школи. Так вони просять у вихователя або викладача дозволу вийти в туалет.



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У європейських країнах у цього жесту інше значення. Наприклад, в бельгійському пабі з його допомогою можна попросити офіціанта принести вам який-небудь місцевий напій.

А в США піднятий мізинець показують тому, хто поводиться аж надто пафосно.

"Та щоб тебе! ..."

Запам'ятайте: ніколи не показуйте грекам підняту вгору п'ятірню, якщо не хочете їх образити. У Греції цей жест використовують, коли по-справжньому зляться на іншу людину. Особливо часто його можна побачити серед водіїв.



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"Я хочу тобі дещо сказати"

Якщо грек торкається вказівним пальцем до своєї нижньої губи, він зовсім не просить вас замовкнути. У Греції це означає, що людина хоче, щоб ви зараз відійшли в сторону і поговорили з нею в приватній обстановці.



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"Рахунок, будь ласка"

Багато відвідувачів не знають, як ввічливо попросити офіціанта принести рахунок. Для цього випадку є простий жест. Перш за все встановіть візуальний контакт з офіціантом. Потім витягніть вперед одну руку долонею вгору й уявіть, що в іншій руці у вас ручка. Зробіть рух, схожий на те, як люди підписують документи. Цей жест особливо поширений в Іспанії, тому не соромтеся його використовувати.



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"Бажаю удачі", але не у В'єтнамі

У багатьох країнах цей жест використовують, коли сподіваються на удачу. Але у в'єтнамському середовищі у нього інше значення. У цій країні пальці схрещують тільки дуже грубі люди, які хочуть назвати співрозмовника паскудною людиною.



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