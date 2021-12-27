Фольга і ще один простий продукт: як швидко і якісно відмити каструлю, що пригоріла

Всім нам доводилось мати справу з обгорілим посудом. Чи не кожен думав, як відмити чорну каструлю, коли це здавалося неможливим. Ідеї 24 знають 2 перевірені способи, як врятувати обгорілий посуд.

Експерти пропонують досить багато хитрощів, щоб врятувати обгорілу каструлю. Однак ми пропонуємо 2 перевірених і бюджетних лайфхаки.

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Алюмінієва фольга і сода

Насипте на місце, що обгоріло, 2 – 3 столові ложки харчової соди і додайте трохи води, щоб вийшла паста. Зімніть алюмінієву фольгу і почніть терти нею каструлю навколо, поки бруд не відлущиться. Помийте посуд теплою водою з милом.

Це чудовий спосіб для тих, хто має зайві шматки фольги і не знає, які їх використати. Після такого чищення посуд має вигляд нового.

Варені лимони

Розріжте два-три лимона на четвертини і покладіть в каструлю. Залийте їх водою і доведіть до кипіння. Кип’ятіть протягом 5 – 10 хвилин або до тих пір, поки не побачите, як частинки пригорілої їжі випливають на поверхню. Вилийте воду з лимонами. Скористайтеся губкою, щоб позбутися усіх пригорілих залишків.

Метод фантастичний особливо тоді, коли у вас залишилися залишки від лимона, які треба викинути. Це найпростіший з усіх методів, який не вимагає жодних зусиль для очищення.