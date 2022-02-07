Допоможе розслабитись: як створити особливу атмосферу вдома за допомогою ароматів

Кожен аромат по-різному впливає на стан та настрій людини: один – знижує стрес, а інший – заспокоює. Ми розповімо про найпоширеніші аромати та підкажемо, коли та де їх краще використовувати.

Кожен будинок має свою власну атмосферу. І один із способів покращити її – це використати відповідні аромати.

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Види ароматів

Запахи, якими ми вдихаємо, впливають на емоційний центр мозку. Наприклад:

для зменшення стресу : розмарин, бергамот, лимонна трава, жасмин і свіжоскошена трава;

: розмарин, бергамот, лимонна трава, жасмин і свіжоскошена трава; для заспокоєння та розслаблення : лаванда, іланг-іланг, лимон, морський бриз, апельсин, сандал і ваніль

: лаванда, іланг-іланг, лимон, морський бриз, апельсин, сандал і ваніль для покращення настрою : розмарин, кава, кориця, м'ята перцева, жасмин, лимон та інші цитруси;

: розмарин, кава, кориця, м'ята перцева, жасмин, лимон та інші цитруси; для покращення сну: кедр, бергамот, лаванда, троянда, ромашка, хміль.

Аромати допомагають створити атмосферу як у всьому будинку, так і в окремих кімнатах. Наприклад, для спальні ви можете заспокійливі аромати та ті, які допомагають зменшити стрес. Для вітальні, кухні та робочого простору намагайтеся використовувати веселі нотки.

Вам не потрібно використовувати лише один аромат. Наприклад, якщо ви хочете відпочити після робочого дня або, навпаки, зарядитися енергією, відповідні аромати допоможуть вам це зробити.

Які існують ароматичні продукти

Електричний дифузор створює однорідний і сильний аромат у домі на цілий день. Головне, про що потрібно пам'ятати – це час від часу вимикати його. Як правило, такі дифузори виділяють аромати за допомогою тепла, тому вони безшумні.



Електричний дифузор / Фото 5-Minute Crafts

Випарні дифузори розподіляють аромати за допомогою вентилятора всередині своєї конструкції і можуть створювати невеликий шум.

Чудовим варіантом також є дифузори з очеретяними паличками. Однак аромат не буде таким насиченим, як при використанні електричного дифузора.



Дифузори з паличками / Фото 5-Minute Crafts

Полум'я ароматичних свічок допоможе створити чудову атмосферу і настрій. Головне пам'ятати – не залишати запалені свічки без нагляду. Використовувати їх слід не більше 4 годин, щоб уникнути перегріву воску.

Саше – це пакет з ароматним вмістом. Їх колись носили на шиї китайці у стародавні часи, щоб позбутися запаху поту. Сьогодні різні види пакетиків можна покласти в шафі, у ванних кімнатах або під подушками.

Ароматичні палички – ще один спосіб наповнити будинок приємними ароматами. Хоч їх треба запалювати, такі палички не горять, як свічки, а тліють, виділяючи аромат.



Ароматичні палички для чудової атмосфери вдома / Фото 5-Minute Crafts