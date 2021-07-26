Для чого нам колечко на пляшці олії: відповідь може здивувати

Кільце у пляшці олії не просто забезпечує герметичність. Воно має й інше, куди цікавіше призначення.

Хочете зменшити витрати олії під час обсмажування м'яса та інших продуктів? Для цього не обов'язково купувати спеціальний посуд з дозаторами, лише навчіться правильно відкривати пляшку.

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Як зробити з непотрібного кільця дозатор



Тепер ви не будете викидати це кільце / Фото Pinterest

Під час відкривання чергової пляшки олії ви ніколи не задумувались, навіщо там потрібне кільце. Більшість зазвичай викидає цю деталь у смітник. Хоча насправді це чи не найважливіша частина кришки. Саме кільце може стати чудовим дозатором та зекономити олію під час використання. Потрібно лише правильно його вставити назад у горлечко.

Крок 1.

Не чекайте на гарний настрій. Створіть його самостійно, запросивши друзів на коктейль із

Перш за все, витягніть кільце з пляшки. Поверніть його іншою стороною та просуньте ручку всередину, щоб кругла основа була зверху.



Просуньте кільце назад у горлечко / Фото Pinterest

Крок 2.

Поставите кільце горизонтально та злегка протисніть одну сторону вниз, щоб утворився отвір. Тепер олія буде литись тонкою цівкою.



Дозатор для олії готовий / Фото Pinterest



Олія буде литись тоненькою цівкою / Фото Pinterest

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