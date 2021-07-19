Дивовижні лайфхаки на щодень, які зекономлять вам купу часу
Джерело:24 канал
Буденні справи часом лякають своєю складністю. На щастя, є в нашому світі винахідники, яким удається спрощувати життя собі та ближнім.
Ми зібрали поради справжніх геніїв раціоналізації. Ви точно використовуватимете ці лайфхаки!
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Лайфхаки на щодень
Як легко почистити варені яйця
Якщо ви полюбляєте варені яйця, але терпіти не можете чистити їх від шкаралупи, у нас є чудове рішення. Заздалегідь додайте у воду 1 чайну ложку харчової соди. Це підвищить рівень лужності та значно спростить процес очищення яєць.
Чистити яйця буде набагато простіше / Фото Unsplash
Як знайти прокол у шині за лічені секунди
Напевне кожен водій велосипеда чи автомобіля стикався з цією проблемою. Пошуки маленького отвору можуть зайняти чимало часу. Цей спосіб допоможе вам швидко знайти пошкодження. Додайте у воду засіб для миття посуду, накачайте шину повітрям і нанесіть розчин на колесо. У місці проколу з'являться мильні бульбашки.
Цей спосіб допоможе швидко знайти пошкоджене місце / Фото Increible
Плями на білому одязі
Часто жовті плями від поту псують білі речі. Але можна дати друге життя вашим футболкам. Змішайте воду і лимонний сік в однаковій пропорції та нанесіть цю суміш на забруднені ділянки. Добре потріть забруднення і після цього виперіть річ вручну.
Позбутись від жовтих плям дуже легко / Фото Persil
Як не забруднити умивальник під час гоління
Прибирання у ванній кімнаті після гоління може зайняти багато часу. Щоб не повторювати ці дії щоразу, просто застеляйте умивальник пакетом. Після гоління швидко зберіть все і викиньте у смітник.
Ваш умивальник буде завжди чистим / Фото Brightside
Як попрасувати футболку без праски
Якщо вранці часу обмаль або ваша праска підвела у відповідальний момент і вийшла з ладу, у нас є чудове та просте рішення. Щоб ваш одяг виглядав охайно, просто повішайте його у ванній кімнаті, поки ви приймаєте душ. Тканина легко розправиться під дією гарячої пари.
Як швидко надути кульки
Якщо ви готуєтесь до святкування і часу на надування кульок у вас обмаль, не хвилюйтесь, ми знаємо, як спростити цей процес. Налийте у пластикову пляшку оцту, а у кульку насипте трохи соди. Одягніть її на горлечко пляшки та вирівняйте. Сода, яка потрапить в оцет, спровокує хімічну реакцію, і ваші кульки швидко наповняться повітрям.
Швидко надути кульки можна за допомогою соди та оцту / Фото Pinterest
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Як швидко одягнути підковдру
Це завдання може стати справжнім випробуванням для нетерплячих. Щоб процес не займав у вас багато часу та сил, ловіть швидкий спосіб, як це зробити. Виверніть підковдру, розкладіть її на ліжку і покладіть ковдру зверху. Скрутіть їх в один рулон, починаючи з тої сторони, де немає отвору. Після цього протягніть кінці у проріз підковдри. Виверніть весь рулон через отвір і розкрутіть.