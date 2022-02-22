Чому варто прасувати спідню білизну та як це робити правильно

Ми звикли прасувати одяг, щоб він мав гарний вигляд . Але як бути з білизною, яку ніхто не бачить?

Більшість людей вважає, що прасувати білизну не потрібно, бо це марно витрачений час. Сьогодні ми розповімо, чому слід робити навпаки.

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Чому необхідно прасувати білизну

Коли ми витягаємо білизну з сушарки, нам потрібно вирішити, що робити далі: прасувати або просто поскладати до шафи.

На жаль, щойно випраний одяг не такий чистий, як ми думаємо. Бактерії всередині пральної машини можуть виживати від циклу до циклу. Річ у тому, що вбити їх можуть лише надзвичайно високі температури (деякі бактерії виживають навіть за 60 градусів). Але не весь одяг можна прати при таких температурах, і тому фахівці рекомендують прасувати.

Вважається, що спідня білизна має найбільше мікробів. Звичайна білизна може бути покрита фекаліями і статевими інфекціями. Прасування робить білизну більш стерильною.

Як правильно прасувати

Спідню білизну, особливо жіночу, виготовляють з тонких і ніжних тканин. Тому з ними потрібно бути обережними.

Спочатку перевірте етикетки. Бавовна, шовк, віскоза та поліестер – це абсолютно різні тканини, які вимагають певних температур.

Налаштуйте праску на потрібну температуру. Якщо ви сумніваєтеся, то встановіть мінімальну температуру, яку пізніше можна буде збільшити.

Ретельно пропрасуйте одяг. Щоб захистити матеріал, накрийте білизну захисним шматком тканини і пропрасуйте поверх нього. Складіть білизну і покладіть її в окремий у ящик.



Як прасувати білизну / Фото 5-Minute Crafts

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