Бути авторитетом, а не тираном: найважливіші поради для начальників-початківців

Джерело:24 канал
Нині майже в кожного є шанс стати керівником у молодому віці, але цим шансом потрібно вміти скористатися. Та й отримавши довгоочікувану посаду, потрібно ще й на ній втриматися.
Тому ми зібрали поради, які допоможуть вам стати найкращим керівником для своїх підлеглих.
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Не прикидайтеся всезнайкою – адже ваше незнання у якомусь питанні можуть швидко помітити, і довіру буде втрачено. Дайте своїм підлеглим відчути себе цінними кадрами й не соромтеся звертатися за порадами.
Не бійтеся ставити питання / Фото point
Встановлюйте межі й старайтеся знизити до мінімуму кількість зустрічей з підлеглими за межами компанії. Адже коли ви стали начальником, ви більше не можете дозволити собі обговорювати чиєсь особисте життя та пліткувати не з приводу роботи.
Поводьте себе так, як би ви хотіли, щоб поводили себе ваші колеги. Не соромтеся демонструвати свої кращі якості, щоб підлеглим хотілося на вас рівнятися.
Будьте прикладом для наслідування / Фото myledi
Не забувайте про те, що мотивація співробітників може знижуватися, якщо обсяги роботи здаються непіднімними. Не створюйте хаос і напругу, вимагаючи виконання великих планів.
Будьте чесними, прямолінійними й прозорими щодо власних очікувань. Робіть акценти на позитивних сторонах вашої співпраці, а також чітко формулюйте свої побажання. Наприклад: "Ти запізнився цього тижня тричі, а мені потрібно, щоб ти був продуктивною частиною компанії".
Чесність та прозорість налаштовує на співпрацю / Фото point
Якщо ви керівник, то це не означає, що ви зобов'язані виконувати всі завдання, з якими не можуть впоратися ваші підлеглі. В реальності, ви повинні шукати співробітників, які здатні домогтися вирішення підзадач, і делегувати проблеми їм.
Не відкидайте ідеї раніше, ніж ви їх почуєте. Дайте кожному співробітнику можливість поділитися своїми думками та ідеями, і навіть якщо вони не підходять вам – ви все ще можете дізнатися щось корисне для поточної ситуації.
Дозвольте кожному співробітнику відчути себе потрібним на роботі / Фото pixabay