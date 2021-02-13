7 звичок, які заважають нам бути продуктивними

Для того, щоб бути продуктивним не завжди потрібно збільшувати кількість робочих годин. Насамперед для цього варто змінити свій графік та підхід до виконання основних обов'язків. Окрім цього, досить часто наші звички заважають виконати всі справи якісно та швидко.

Тому, якщо ви хочете бути максимально продуктивним, але при цьому почувати себе бадьоро, позбудьтеся деяких звичок.

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Відсутність плану

Ви повинні запам'ятати, що відсутність плану шкодить для вашої продуктивності. Саме тому ви нічого не встигаєте, часто забуваєте виконати певні доручення, але попри це багато працюєте і сильно стомлюєтеся.

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Багатозадачність

Уже науково доведено, що виконання декількох справ одночасно послаблює нашу концентрацію, шкодить працездатності та знижує нашу продуктивність. Не варто робити декілька справ одночасно. Краще почергово виконуйте важливі справи та дріб'язкові.

Відсутність фокусу

Виконуючи будь-яку роботу, потрібно розуміти, що ви повинні виконати в першу чергу. Найважливіші доручення робіть одразу, а дрібніші – потім. Так ви зможете фокусуватися на тому, що не передбачає відкладання, а також покращити свою продуктивність.

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Відсутність режиму

Для того, щоб бути продуктивним, потрібно гарно себе почувати й бути здоровим. Відсутність режиму, а саме мала кількість сну, погане харчування, відсутність фізичної активності негативно позначається на всьому нашому організмові. Усе це знижує нашу продуктивність.

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Понаднормова робота

Так, усім потрібно все встигнути, але рано чи пізно через понаднормову роботу ви станете виснажені та втомлені. Без гарного відпочинку ваша продуктивність значно знизиться.

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Відкладання на потім

Багато людей мають звичку відкладати найскладніші справи на потім. Часто це призводить до того, що завдання в принципі залишається невиконаним. У такому випадку варто пам'ятати, що сила волі після сну найбільша. З кожною годиною вона зменшується, тому бажання виконувати важливі справи наприкінці робочого дня, як правило, зникає.

Соціальні мережі

У багатьох працівників є звички витрачати багато робочого часу на перегляд стрічки в соцмережах. Особливо це актуально, якщо керівник не може точно простежити роботу своїх підлеглих. Часте відволікання на сповіщення, перегляд жартів чи відео відволікають від виконання будь-яких справ. У результаті продуктивність значно знижується.

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