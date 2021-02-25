7 помилок, яких слід уникати на першій співбесіді

Під час проходження співбесіди більшість людей надзвичайно нервують, тому слова та жести можуть негативно налаштувати потенційного роботодавця проти майбутнього працівника. Для цього варто завчасно підготуватися до співбесіди, заспокоїтися і намагатися уникати помилок, які зіпсують перше враження про вас.

Ви навіть не задумувалися про те, що міміка, одяг та жести можуть негативно повпливати на спілкування з керівником чи менеджерами з працевлаштування.

Читайте також: Як припинити спізнюватися: 7 порад для тих, хто хоче стати пунктуальним

Запізнення

Якщо ви спізнилися на співбесіду, будьте готові до того, що вам, імовірніше, відмовлять і навіть не вислухають вас. Пунктуальність – це головна риса будь-якого працівника. Ви завчасно повинні побудувати свій маршрут, подумати, як краще доїхати до зазначеної адреси й прибути на місце приблизно за 15 хвилин до обумовленого часу.

Фото businessman

Одяг

Залежно від того, на яку посаду ви претендуєте, ви повинні одягнутися відповідно. Так, звісно, одяг має бути зручним, але й досить стриманим. На жаль, багато компаній досі зустрічають своїх потенційних працівників "по одежинці".

Фото expertbusinessadvices

Незграбні манери

Досить часто під час співбесіди люди поводять себе незграбно через хвилювання. Проте вам потрібно керувати своїми емоціями й стримувати хвилювання. Це допоможе уникнути хибного сприйняття вас, як професіонала певної галузі. Ви повинні чітко говорити, уникати надмірної жестикуляції й поводитися стримано.

Фото studenttorget

Стриманість і скромність

Ви не зацікавите роботодавця, якщо будете надто скромні та стримані. Будьте чесні під час розмови, злегка посміхайтеся, не бійтеся ставити запитання. Це допоможе налагодити контакт і розмовляти легко та невимушено.

Цікаво: 5 застарілих офісних практик, від яких варто відмовитись

Відсутність запитань

Перед тим, як іти на співбесіду, ви повинні підготуватися і продумати всі можливі розвитки подій. Чітко продумайте запитання, які вас цікавлять. Правильно їх сформулюйте і не бійтеся питати під час співбесіди. Так ви краще зрозумієте, чи підходить вам ця робота, а також покажете зацікавленість зі свого боку компанією, в яку хочете влаштуватися на роботу.

Фото hr-director

Чіткий прояв негативних емоцій

Під час співбесіди краще уникати негативних емоцій та висловів стосовно минулого роботодавця, заробітної плати чи інших нюансів. Будьте стримані та позитивні. Постійно усім невдоволених людей навряд чи візьмуть на роботу.

Фото quifinanza

Неввічливість

Дуже важливо в принципі по життю бути ввічливим і тактовним, а під час співбесіди це взагалі може стати вирішальним. Радимо обов'язково чемно привітатися, під час розмови бути ввічливим, а наприкінці попрощатися.

Фото galeri.uludagsozluk