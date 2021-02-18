7 фактів про алкоголь, які назавжди змінять ваше ставлення до спиртного

У народі існує багато різних міфів про алкоголь. Деякі з них мають наукове підтвердження, а деякі просто поширюються від сусідів до родичів, від родичів до друзів, від друзів до колег тощо.

Ми підготували для вас беззаперечні факти про алкоголь, які точно змінять ваше ставлення до спиртного, а деякі з них взагалі повністю спростують відомі усім міфи.

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Чи можна сп'яніти після вживання їжі

Багато людей впевнені в тому, що якщо гарно та ситно поїсти, то можна уникнути сп'яніння. Усе не так просто. Їжа лише сповільнює процес сп'яніння, адже перешкоджає засвоєнню алкоголю. Такий стан вкрай небезпечний, адже той, хто випив, не відчуває бажаної ейфорії, тому збільшує дозу спиртного. У результаті "п'янкий" стан настає дещо пізніше і результати цього можуть дуже непередбачувані.

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Алкоголь зігріває

Після вживання алкогольних напоїв відбувається "прилив" крові до шкіри певних частин тіла. Саме тому людина відчуває тепло. Натомість з інших частин тіла відбувається відтік, тому вони стають надзвичайно вразливими до холоду.

Не можна змішувати різні види алкоголю

Не так важливо, що ви п'єте, як те – скільки ви п'єте. Будьте певні, те, що ви "намішали" на ваш фізичний стан не вплине. А от велика випита доза точно погано позначиться на вашому самопочутті. Вживаючи лише один вид алкоголю, можна легше контролювати його кількість. Це, відповідно, допоможе мати краще самопочуття наступного дня.

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Вживання алкоголю призводить до зневоднення

Багато людей впевнені в тому, що на наступний день після вживання алкоголю наш організм зневоднений. Насправді це не так, просто рідина після вживання алкоголю неправильно розподілена в організмі: у міжклітковому просторі води замало, а в суглобах – забагато. Саме тому ми маємо набряки та головний біль.

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Алкоголь калорійний?

Сам по собі увесь алкоголь не надто калорійний. Але він впливає на наш метаболізм. Організм усе спиртне сприймає як токсичну речовину, тому усі сили "затрачає" на те, щоб її позбутися. Через це перетравлення та засвоєння їжі відкладається.

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Не можна знижувати градус алкоголю

Не так важливо, що саме ви п'єте, як те – скільки ви п'єте. Вживання різних видів алкоголю ускладнює можливість усвідомлювати випиту кількість напоїв. Тому знижувати градус алкогольних напоїв можна, але робіть це обережно та мудро.

Вік вина впливає на його якість

Усе вино має свої терміни придатності, адже воно не може зберігатися вічно. У кожного сорту є ідеальний "вік". Наприклад, деякі вина варто пити у перший рік виготовлення, а деякі – після 10 років настоювання.

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