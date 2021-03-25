6 запитань, які обов'язково потрібно поставити на співбесіді

Для того, щоб будь-яка співбесіда пройшла успішно і ви отримали омріяну посаду, потрібно ретельно підготуватися до знайомства з компанією та працівниками. Зокрема, не лише вам будуть ставити питання під час співбесіди, але й ви повинні не соромитися та цікавитися тим, що вам потрібно дізнатися.

Від сформульованих питань у роботодавця складатиметься враження про вас як про людину і як про професіонала. Тому кожне питання обдумайте та сформулюйте у своїй голові. Ми підготували декілька класичних запитань, які ви можете поставити під час своєї співбесіди.

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1. Що входитиме в обов'язки людини, яка обійматиме відповідну посаду?

Поставивши це запитання, ви повинні запам'ятати всі відповіді, адже вам, можливо, випаде нагода працювати в цій компанії. Тому дуже важливо на першому етапі співпраці розставити межі й чітко проговорити всі обов'язки, які ви будете надалі виконувати.

В ідеалі усе, що перерахує роботодавець записати у блокнот. Якщо у вас з'явилися уточнювальні запитання, не соромтеся їх ставити.

Дізнайтеся в потенційного роботодавця обов'язки, які вам доведеться виконувати / Фото Englishpatient

2. Які цінності компанії?

Від того, як проводять увесь час всі працівники, залежить ваш робочий добробут. Ви повинні зрозуміти, які цінності важливі для працівників відповідної компанії, порівняти їх зі своїми цінностями, зіставити й зробити висновки стосовно того, чи підходить вам ця робота.

Ваші цінності та цінності компанії повинні збігатися / Фото Cleverstaff

3. Чи є можливість для кар'єрного росту чи професійного розвитку?

Для кожної людини дуже важливо розвиватися. Тому, влаштовуючись на роботу, ви повинні розуміти, чи є у вас можливість кар'єрного росту, чи зможете ви відвідувати цікаві та корисні тренінги, семінари абощо.

Можливість підійматися по кар'єрній сходинці важлива для кожного працівника / Фото Work

4. Який графік роботи?

Це одне з найголовніших питань, які ви повинні поставити потенційному роботодавцю. Не соромтеся ставити уточнювальні питання стосовно графіка роботи під час канікул, хвороби, державних вихідних тощо. Дізнайтеся про те, чи працюють співробітники понаднормово, якщо так, то чому і чи отримують винагороду за це.

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5. Яку я буду отримувати заробітну плату?

Питання логічне та важливе, але не варто формулювати його одразу по приходу на співбесіду. Це може характеризувати вас не з найкращого боку. Не соромтеся ставити усі запитання, які стосуються фінансових виплат. У майбутньому це допоможе уникнути незручних ситуацій.

Дізнайтеся усі тонкощі виплат зарплати / Фото Fintolk

6. З ким я буду найтісніше співпрацювати?

Дізнавшись відповідь на це запитання, ви приблизно розумітимете, з якими людьми ви найчастіше спілкуватиметесь, наскільки великий матимете колектив і яку роль виконуватимете ви в ньому.

Сміливо запитуйте про потенційних співробітників / Фото Scriba