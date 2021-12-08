15+ найкращих фільмів 2021 року: рейтинг за вірсією The New York Times

Авторитетне американське видання The New York Times уже традиційно підбило підсумки світу кіно 2021 року. Цього річ у перелік найкращих увійшло багато документальних фільмів, проте без художніх також не обійшлося.

Кінокритики The New York Times Манохла Даргіс та Ентоні Олівер Скотт склали рейтинг та назвали топові стрічки року, що минає.

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ТОП фільмів від Ентоні Олівера Скотта

Літо душі

У центрі сюжету цього документального фільму – фестиваль у Гарлемі 1969 року. Захід був присвячений афроамериканській музиці та культурі. Крім цього, він пропагував рівноправність та єдність.

"Літо душі" – дивіться трейлер онлайн:

Недоречний трах, або Шалене порно

Героїня фільму працює викладачем у престижному навчальному закладі Бухареста. До останнього моменту Емі нічим не вирізнялася на тлі своїх колег. Скромна жінка одягалася відповідним чином та практично не користувалася макіяжем. Але одного дня секс-відео з її участю злили у мережу – тоді її кар'єра та репутація опинилися під загрозою. Однак Емі не збирається так легко здаватися.

"Недоречний трах, або Шалене порно" – дивіться трейлер онлайн:

У руках пса

Фільм заснований на однойменному романі Томаса Севіджа. Події розвиваються у 1925 році. Замкнений і деспотичний власник ранчо в Міссурі намагається розлучити свого брата з місцевою вдовою, але натомість сам несподівано знаходить кохання.

"У руках пса" – дивіться трейлер онлайн:

У десятку також увійшли:

"Маленька мама"

"Приведи свою бригаду"

"Острів Бергмана"

"Сядь за кермо моєї машини"

"Пам'ять"

"Вестсайдська історія"

"The Velvet Underground".

Найкращі фільми за версією Манохли Даргіс

Ідентичність

Шкільні подруги Клер Кендрі та Айрін Редфілд зустрічаються через багато років. Старі стосунки відроджують минулі ідеї, які ризикують зруйнувати життя обох.

"Ідентичність" – дивіться трейлер онлайн:

Банкіри

У центрі сюжету – впливовий приватний банкір, який вирушає у подорож Аргентиною. Компанію йому складає дружина, яка має великий досвід світського спілкування. Вони чудово проводять час у розкішних готелях, дорогих ресторанах та на зустрічах із впливовими людьми. Ось тільки герой не може повністю насолодитися відпочинком. Йому не дає спокою зникнення друга та колеги.

"Банкіри" – дивіться трейлер онлайн:

Холодний розрахунок

Колишній військовий Вільям Телл почав нове життя і заробляє на життя грою у покер. Одного разу його знаходить хлопчина Сірк, який мріє розправитися з тим, хто зламав психіку його батька, який у результаті покінчив життя самогубством. Майор Джон Гордо виявляється їхнім спільним ворогом, але Телл намагається не дати Сіркові наробити дурниць.

"Холодний розрахунок" – дивіться трейлер онлайн:

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У свій ТОП Даргіс також включила: