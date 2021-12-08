15+ лучших фильмов 2021 года: рейтинг по версии The New York Times
Источник:The New York Times
Авторитетное американское издание The New York Times уже традиционно подвело итоги мира кино 2021 года. В список лучших вошло много документальных фильмов, однако без художественных также не обошлось.
Кинокритики The New York Times Манохла Даргис и Энтони Оливер Скотт составили рейтинг и назвали топовые ленты уходящего года.
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ТОП фильмов от Энтони Оливера Скотта
Лето души
В центре сюжета этого документального фильма – фестиваль в Гарлеме в 1969 году. Мероприятие было посвящено афроамериканской музыке и культуре. Кроме того, он пропагандировал равноправие и единство.
"Лето души" – смотрите трейлер онлайн:
Неуместный трах, или Безумное порно
Героиня фильма работает преподавателем в престижном учебном заведении Бухареста. До последнего момента Эми ничем не отличалась на фоне своих коллег. Скромная женщина одевалась соответствующим образом и практически не пользовалась макияжем. Но однажды секс-видео с ее участием слили в сеть – тогда ее карьера и репутация оказались под угрозой. Однако Эми не собирается так легко сдаваться.
"Неуместный трах, или Безумное порно" – смотрите трейлер онлайн:
В руках пса
Фильм основан на одноименном романе Томаса Сэвиджа. События развиваются в 1925 году. Замкнутый и деспотичный владелец ранчо в Миссури пытается разлучить своего брата с местной вдовой, но сам неожиданно обретает любовь.
"В руках пса" – смотрите трейлер онлайн:
В десятку также вошли:
- "Маленькая мама"
- "Приведи свою бригаду"
- "Остров Бергмана"
- "Сядь за руль моей машины"
- "Память"
- "Вестсайдская история"
- "The Velvet Underground".
Лучшие фильмы по версии Манохлы Даргис
Идентичность
Школьные подруги Клер Кендри и Айрин Рэдфилд встречаются много лет спустя. Старые отношения возрождают прошлые идеи, рискующие разрушить жизнь обоих.
"Идентичность" – смотрите трейлер онлайн:
Банкиры
В центре сюжета – влиятельный частный банкир, отправляющийся в путешествие по Аргентине. Компанию ему составляет супруга, имеющая большой опыт светского общения. Они прекрасно проводят время в роскошных отелях, дорогих ресторанах и встречах с влиятельными людьми. Вот только герой не может полностью насладиться отдыхом. Ему не дает покоя исчезновение друга и коллеги.
"Банкиры" – смотрите трейлер онлайн:
Холодный расчет
Бывший военный Уильям Телл начал новую жизнь и зарабатывает на жизнь игрой в покер. Однажды его находит парнишка Сирк, мечтающий расправиться с тем, кто сломал психику его отца, который в итоге покончил жизнь самоубийством. Майор Джон Гордо оказывается их общим врагом, но Телл пытается не дать Серке наделать глупостей.
"Холодный расчет" – смотрите трейлер онлайн:
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В свой ТОП Даргис также включила:
- "Ученик"
- "Случайность и догадка"
- "Спенсер: Тайна принцессы Дианы"
- "Сядь за руль моей машины"
- "В руках кобеля"
- "The Velvet Underground"
- "Лето души".