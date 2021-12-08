15+ лучших фильмов 2021 года: рейтинг по версии The New York Times

Авторитетное американское издание The New York Times уже традиционно подвело итоги мира кино 2021 года. В список лучших вошло много документальных фильмов, однако без художественных также не обошлось.

Кинокритики The New York Times Манохла Даргис и Энтони Оливер Скотт составили рейтинг и назвали топовые ленты уходящего года.

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ТОП фильмов от Энтони Оливера Скотта

Лето души

В центре сюжета этого документального фильма – фестиваль в Гарлеме в 1969 году. Мероприятие было посвящено афроамериканской музыке и культуре. Кроме того, он пропагандировал равноправие и единство.

"Лето души" – смотрите трейлер онлайн:

Неуместный трах, или Безумное порно

Героиня фильма работает преподавателем в престижном учебном заведении Бухареста. До последнего момента Эми ничем не отличалась на фоне своих коллег. Скромная женщина одевалась соответствующим образом и практически не пользовалась макияжем. Но однажды секс-видео с ее участием слили в сеть – тогда ее карьера и репутация оказались под угрозой. Однако Эми не собирается так легко сдаваться.

"Неуместный трах, или Безумное порно" – смотрите трейлер онлайн:

В руках пса

Фильм основан на одноименном романе Томаса Сэвиджа. События развиваются в 1925 году. Замкнутый и деспотичный владелец ранчо в Миссури пытается разлучить своего брата с местной вдовой, но сам неожиданно обретает любовь.

"В руках пса" – смотрите трейлер онлайн:

В десятку также вошли:

"Маленькая мама"

"Приведи свою бригаду"

"Остров Бергмана"

"Сядь за руль моей машины"

"Память"

"Вестсайдская история"

"The Velvet Underground".

Лучшие фильмы по версии Манохлы Даргис

Идентичность

Школьные подруги Клер Кендри и Айрин Рэдфилд встречаются много лет спустя. Старые отношения возрождают прошлые идеи, рискующие разрушить жизнь обоих.

"Идентичность" – смотрите трейлер онлайн:

Банкиры

В центре сюжета – влиятельный частный банкир, отправляющийся в путешествие по Аргентине. Компанию ему составляет супруга, имеющая большой опыт светского общения. Они прекрасно проводят время в роскошных отелях, дорогих ресторанах и встречах с влиятельными людьми. Вот только герой не может полностью насладиться отдыхом. Ему не дает покоя исчезновение друга и коллеги.

"Банкиры" – смотрите трейлер онлайн:

Холодный расчет

Бывший военный Уильям Телл начал новую жизнь и зарабатывает на жизнь игрой в покер. Однажды его находит парнишка Сирк, мечтающий расправиться с тем, кто сломал психику его отца, который в итоге покончил жизнь самоубийством. Майор Джон Гордо оказывается их общим врагом, но Телл пытается не дать Серке наделать глупостей.

"Холодный расчет" – смотрите трейлер онлайн:

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В свой ТОП Даргис также включила: