Як врятувати продажі під час кризи: 3 головні способи

Сьогодні ринок продажів настільки потужний, що конкурувати досить складно. Попри кризу, усі підприємці намагаються втримати свого клієнта, зацікавити його і підвищити рівень прибутку компанії. У таких умовах дуже складно розвивати свою справу.

Ми розповімо вам, як знаючи три основні правила, можна уберегти свій бізнес і навіть збільшити свої доходи.

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Утримуйте постійних клієнтів

Постійні клієнти – це ті, кого ви повинні берегти завжди, а особливо в період кризи. Здебільшого такі люди дають основну частину прибутку. Тому спробуйте їх заохотити, вигадайте акції, зробіть обдуманий маркетинговий хід. Але обов'язково перед цим проведіть хоча б елементарний ABC-аналіз.

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Правильне призначення товару

В умовах кризи люди здебільшого зменшують свої покупки. Купуються лише ті товари, без яких людина не може обійтися. Тому дуже важливо переформулювати призначення свого продукту. Зробіть так, щоб ваш клієнт думав, що без ваших товарів він просто не може обійтися. Такий підхід однозначно допоможе збільшити прибуток.

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Використовуйте страх

В умовах кризи дуже важко конкурувати на ринку, тому ви можете вчинити мудро та у своїх продажах використовувати страх. Зокрема, мова йде про те, щоб ви знизили страх купувати у вас. Для цього ви повинні давати покупцю якісь гарантії, сертифікати, пропонувати знижки й завжди мати позитивні відгуки. Як збільшити страх стосовно покупок в інших продавців – просто говорити про ризики, але при цьому не переходити на особистості. Робіть акцент на своїх перевагах і ви завоюєте прихильність клієнтів.

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