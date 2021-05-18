Як вижити в мегаполісі та заощаджувати на буденних речах

Життя в мегаполісі – постійний стрес. Божевільний графік, гуркіт транспорту, скупчення сотень людей у замкнутому просторі... Для багатьох це важке й часто непосильне випробування. Інші ж, навпаки, почуваються в міському вирі емоцій та подій наче риба в морі. А для декого місто стає стартовим майданчиком, звідки починається їх запаморочливий злет.

Як витримати шалений міський темп, як осідлати цього норовливого коня – ось кілька порад від тих, хто зумів вижити в місті й досягти тут успіху.

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Копійка до копійки

Це тільки здається, що кава коштує копійки – за рік набігає чимала сума. На ці гроші можна купити дуже хороший смартфон або іншу дорогу та корисну річ. І навіть трохи залишиться – якраз на термос, у якому вам буде зручно носити каву із собою.



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Оренда замість купівлі

У великому місті немає сенсу купувати речі. Їх можна орендувати. Буквально все – від дитячого шезлонга до офісної сорочки. Якщо ви у місті проїздом, нічого, крім паспорта й банківської картки, вам не знадобиться.



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Уживані речі

Якщо все-таки захочете щось купити, то завжди можете придбати це мінімум удвічі дешевше. Шукайте на дошках оголошень товари, що були у вжитку, але в ідеальному стані. Вони продаються за безцінь. І знайти можна все!



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Безплатний Wi-Fi

Місто – це тисячі точок доступу до безплатного Wi-Fi. Карту таких точок можна знайти в інтернеті.



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Забути про фастфуд

Велике місто – великі спокуси. Й однією з найбільших є фастфуд, який продається буквально на кожному кроці. Звичайно, це зручно, але шкідливо.



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Перекус завжди із собою

Візьміть за звичку носити із собою що-небудь поживне. Наприклад, горіхи та сухофрукти. На фініках, до речі, можна жити кілька років.



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Не гальмувати

Місто вимагає від нас динамічності. Не стійте там, де всі йдуть. Не гальмуйте там, де розганяються. Не зависайте там, де потрібно ступити крок уперед.



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Не конфліктувати

Не провокуйте на агресію й самі не піддавайтесь на провокацію – не беріть участі в конфліктних ситуаціях. Адже вашим супротивником може стати небезпечна людина.



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Довіряти, але перевіряти

Навіть знайомим – довіряйте, лише попередньо перевіривши. Так ви суттєво знизите ризик стати жерствою шахраїв.



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Швидко підзаробити

У місті завжди є змога швидкого заробітку. Й особливі таланти при цьому не потрібні. Тут завжди є попит на розповсюджувачів флаєрів, розклеювачів оголошень, прибиральників та нянь.



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