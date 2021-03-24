Як уникнути 10 помилок при відкритті інтернет-магазину в Україні

Пандемія Covid-19 багатьох із нас відправила на карантин. У декого нарешті з'явився вільний час довести до пуття свої бізнес-ідеї. Хтось наважився відкрити власну справу або просто перевести бізнес в онлайн.

Якщо ви також вирішили ризикнути й відкрити власний інтернет-магазин, ми допоможемо вам уникнути найпоширеніших помилок, яких припускаються початківці. Отже, 10 речей, яких не слід робити тому, хто прагне успішно торгувати онлайн:

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1. Зволікати з відкриттям інтернет-магазину

Вирішили відкрити інтернет-магазин – вважайте, що найважче вже позаду. Справді, вивчити принципи й опанувати основи онлайн-торгівлі перед відкриттям обов'язково, однак не слід розтягувати цей процес на місяці, адже, як показує практика, що довше зволікати, то більше сумнівів з'являється.



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2. Поспішати з відкриттям фізичного офісу

Власний офіс – задоволення не з дешевих. Кошти, які ви витратите на оренду приміщення, краще вкласти в асортимент та просування товару, а вже коли процес піде – тоді й орендуєте офіс.

Сьогодні є багато способів працювати без офісу на початковому етапі. Ділові зустрічі, приміром, із постачальниками, можна проводити в кав'ярні чи бізнес-центрі.

Також деякі банки надають своїм клієнтам змогу безплатно використовувати кімнати для переговорів. Якщо ж офіс вам потрібен як пункт самовивозу замовлень, на старті рекомендуємо звернутися до кур'єрської служби з офісами самовивозу (іноді ця послуга безплатна).

3. Працювати лише з одним постачальником

Не складайте яйця до одного кошика. Це правило витримало випробування часом і в бізнесі буде актуальне завжди. З одним постачальником можна спробувати працювати лише на початковому етапі, однак, щойно з'явиться змога, диверсифікуйте постачальників, а з ними й свої ризики.



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4. Робити ставку лише на китайські товари

Основна перевага китайських товарів – їхня ціна. А от недоліків у них немало. Головний з яких – тривалий час доставки. Якщо ви реалізуєте сезонний товар, то, поки отримаєте партію, вона втратить для покупців актуальність.

5. Приймати оплату замовлень лише готівкою

На багатьох вебресурсах рекомендують приймати оплату виключно готівкою – для оптимізації оподаткування. Ця порада – на межі закону, ба більше: вона значно звужує коло потенційних покупців.

Дедалі популярнішими стають альтернативні способи розрахунку. Тож, що більше варіантів буде доступно покупцям, то краще розвиватиметься інтернет-магазин. Можливість оплати банківською карткою має стояти першою в списку.



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6. Закупити одразу велику партію товару

Вважаєте, що все розрахували й за вашим товаром вилаштується черга охочих його придбати? Це ілюзія! Є багато обставин, які можуть завадити здійсненню ваших планів, починаючи від сезонності й закінчуючи демпінгом із боку конкурентів. Тому радимо вибудувати першу закупівлю так, щоб не утворився надлишок товару за відсутності обігових коштів:

Закупіть спланований асортимент по 3 – 5 одиниці кожного найменування. Дорогих товарів можна взяти по 1 – 2 одиниці. Згодом, проаналізувавши перші продажі, зрозумієте, що добре продається, а що ні.

Купуйте гарантовано ходові товари, а решту просто розмістіть на сайті з позначкою "Доступно за попереднім замовленням".

7. Відправляти замовлення лише приватними перевізниками

У нас досі панує стереотип, що "Укрпошта" – це якийсь архаїзм і, щоб відправити нею посилку, необхідно заповнити купу паперів. Це давно не так. Натомість "Укрпошта" має найбільш розгалужену мережу відділень і може доправити товар до найглухіших куточків країни. До того ж за нижчими цінами, ніж приватні перевізники.

Особливо це актуально, якщо відправляєте недорогі замовлення. Буває, що доставка виходить дорожча, ніж сам товар, що змушує покупця відмовитися від купівлі.

Отже, запропонувавши відвідувачам свого інтернет-магазину доставку різними сервісами, ви значно збільшите його шанси на успіх.



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8. Із першого дня роботи магазину наймати кур'єрів у штат

Будь-якому бізнес-проєкту потрібен час на розкрутку. Попервах можна обійтися послугами сторонніх організацій, яких сьогодні безліч. Інакше ризикуєте зіткнутися з проблемою простою працівників, зарплату яким однаково доведеться нараховувати.

9. Усе робити самому

Скнара платить двічі. Для виконання найпростіших обов'язків потрібні знання, досвід, техніка. Ви справді вважаєте, що зможете виконувати всі функції з обслуговування магазину самотужки?

Радимо все ж таки серйозні завдання (дизайн, програмування) доручити штатним фахівцям. Це заощадить неймовірну кількість часу й дасть змогу зосередитися на важливіших справах, зокрема на просуванні магазину.



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10. Конкурувати лише ціною

Ціна – важливий критерій вибору покупцем товару, але не єдиний. Мають значення також умови доставки, варіанти оплати замовлення, супутні сервіси, системи бонусів, гарантійне обслуговування тощо.

Окрім того, якщо довго демпінгувати, рано чи пізно бізнес стане збитковим.