Як правильно засушити тараньку вдома, щоб не зіпсувати смак риби: простий рецепт

Попри всю різноманітність закусок до пива сушена рибка є, мабуть, найпопулярнішою закускою в слов'янських країнах. Іноземці, одного разу спробувавши цей продукт, уже не можуть від нього відмовитись. Однак сушити рибу потрібно правильно. Тоді вона не лише набуває насиченого смаку і запаху, а й довго зберігається.

Ділимось лайфхаками, як сушити тараньку так, щоб вона вийшла й не пересоленою, і не прісною. Скористайтесь нашим рецептом – і у вас завжди буде чудовий домашній снек для посиденьок із друзями на свіжому повітрі чи в лазні.

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Інгредієнти для приготування тараньки:

Риба свіжа – 1 кілограм.

Сіль грубого помелу – 300 – 400 грам.

Оцет столовий (на 3 літри води) – 25 мілілітрів.



Для приготування тараньки вам знадобиться мінімум інгредієнтів / Фото eating

Інвентар:

Обробна дошка

Ніж

2 миски

Емальована каструля

Кришка

Вантаж (цеглина або гиря)

Холодильник

Шпагат або тонкий сталевий дріт

Марля або москітна сітка



Не варто купувати те, що можна приготувати самостійно / Фото eating

Спосіб приготування:

Рибу добре миємо в холодній воді. Гострим ножем розпорюємо черево. Виймаємо нутрощі, адже вони дадуть гіркоту, що погано позначиться на смакових якостях сушеної риби. Луску не зчищаємо. Ще раз добре промийте в холодній воді. Беремо емальовану миску або каструлю і насипаємо на дно трішки кухонної солі. Ставимо перший шар риби. Наступний шар лягає перпендикулярно першому. Між кожним шаром не забувайте про сіль. Однак врахуйте: багато солі – риба буде твердою, як цегла, замало солі – риба буде прісною. Коли вся риба укладена, поливаємо зверху 2 – 3 столовими ложками оцту Рибу накриваємо кришкою. Ставимо в холодильник на 2 – 3 дні. Коли риба настоїться, промийте її в холодній воді. Якщо ви переборщили із сіллю, можна залишити рибу вимочуватися на 2 – 3 години. Головною ознакою того, що зайва сіль вимилась, є спливні хвости. Розвісьте рибу сушитися на сонці в добре провітрюваному місці. Великій рибі розправте черево, вставивши сірник. Вішати рибупотрібно за хвіст або за голову. Якщо вішати рибу за хвіст, то вся волога піде через рот і риба рівномірніше просохне. А якщо сушити рибу, підвішуючи за очі, м'ясо вбере весь жир і отримає своєрідний аромат. Вибирати вам. Рибу накрийте зверху марлею. Через два тижні сушена риба готова.

Гарна компанія та коктейль із– ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.



Смачна таранька для посиденьок з друзями – готова / Фото eating

Смачного!