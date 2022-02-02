Як читати значно більше книг: 9 порад для дітей і дорослих

Читання – це чудове хобі, на яке у нас часто не вистачає часу. Ми зібрали 9 порад, що допоможуть вам не відкладати книги на потім і читати значно більше.

Вранці ми відриваємося на безліч повсякденних справ, а ввечері так втомлюємося, що, здається, не маємо сил зосередитися на тексті. Однак насолоджуватися книгами можна, якщо знати кілька хитрощів.

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Завжди носіть зі собою книгу

Куди б ви не пішли, завжди беріть із собою книгу. Це допоможе вам зменшити час очікування у таких місцях, як:

громадський транспорт, коли ви їдете на роботу;

аеропорт чи вокзал;

коридор до лікаря тощо.

10 – 15 хвилин читання на день може здатися легковажною справою. Але хвилини – це години, а години — дні, і вуаля... у вас є ще одна прочитана книга.



Читайте всюди і завжди носіть зі собою книгу / Фото 5-Minute Crafts

Читайте електронну книгу або сайт

Вам не обов'язково завжди носити з собою паперову книгу. Ви можете скористатися електронною або просто завантажити програму для читання на свій смартфон.

Останній варіант може допомогти вам впоратися зі звичкою завжди прокручувати стрічку новин у соцмережах. Замість цього відкрийте публіцистичну книгу, яку легко читати, і уявіть, що це – цікавий пост у Facebook. Перемістіть піктограму програми на головний екран і, навпаки, приховайте свої соцмережі.

Зробіть читання частиною вашого щоденного розкладу

Виділіть певний час для читання і попросіть своїх близьких не турбувати вас протягом цього часу. Наприклад:

вранці або ввечері одразу після їди;

за годину до сну;

під час обідньої перерви на роботі;

після йоги, вправ на розтяжку або медитації.

Слухайте аудіокниги

Аудіокниги – це гарний спосіб приділити час для читання, поки ви зайняті своїми повсякденними справами та завданнями. Їх можна слухати, коли готуєте обід, прибираєте в будинку, займаєтеся в тренажерному залі або бігаєте в парку.

Поставте ціль

Ви можете поставити ціль, скільки книг хочете прочитати протягом місяця або року. Головне – бути реалістичним і не встановлювати захмарні числа. Ви навіть можете обрати кількість сторінок, які потрібно прочитати протягом дня або тижня.

Також ви можете взяти участь в одному з читацьких змагань, які проводяться на онлайн-платформах.

Складіть список для читання

Складіть список книг, які ви хочете прочитати. Це може бути один великий загальний список або список, поділений на жанри.

Якщо ви не знаєте, з чого почати, то скористайтеся рекомендаціями. Знайдіть списки книг відомих людей (Білл Гейтс та Емма Вотсон часто публікують власні списки для читання) або рейтинги найкращих книг.

Відмовтеся від нудних книг

Якщо ви вважаєте певні книги нецікавими або нудними, то припиніть їх читати. Пам'ятайте, що читання – це хобі, а не обов'язок.

Не втомлюйте себе історіями, які вас не цікавлять. Просто почніть читати наступну книгу у вашому списку. Можливо, саме вона вам дуже сподобається.

Читайте одразу кілька книг

Ви можете занудьгувати, читаючи ту саму книгу, особливо якщо почали читати щось монументальне, як-от "Війна і мир".

Виберіть іншу книгу, але таку, яку легше читати. Наприклад, щось розважальне з жанру нон-фікшн. Чергуйте її з основною книгою і повертайтеся тоді, коли захочете відпочити від серйозного читання.



Спробуйте читати дві книги одночасно / Фото 5-Minute Crafts

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