7 важливих навичок, на які роботодавці звертають увагу першочергово

Завдяки швидкому темпу розвитку технологій вимоги роботодавців до кожного потенційного працівника постійно змінюються. Те, що було важливо у 2010 році зовсім втратило свою актуальність у 2021 році. Тому тепер для того, щоб влаштуватися на певну посаду, працівник повинен мати 7 важливих навичок.

Ці 7 навичок дуже узагальнені й не стосуються людини певної професії. Вони стосуються комунікативних навичок, вмінь брати на себе відповідальність, критично мислити тощо.

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1. Вміння комплексно розв'язувати проблему

Роботодавець хоче, щоб його працівник вмів виявити прогалини в проєктах і мав сили та бажання розв'язувати всі проблеми, які виникатимуть в ході роботи. Окрім цього, важливо, щоб працівник міг оцінити наслідки появи певних проблем і спрогнозувати усі неприємності, які можуть виникнути в компанії.

Працівник повинен самостійно вміти розв'язувати проблеми / Фото Schalipharma

2. Критичне мислення

Для роботодавця дуже важливо, щоб працівник вмів логічно мислити й мав "холодний" розум під час вирішення багатьох робочих ситуацій. Завдяки критичному мисленню працівник легко орієнтуватиметься в інформаційній лавині, не піддаватиметься маніпуляціям і допомагатиме приймати зважені рішення.

3. Креативність

У 21 столітті креативність має цінність у бізнесі, науці, освіті, культурі тощо. По-справжньому креативний працівник – це скарб для компанії, адже така людина здатна генерувати безліч оригінальних ідей та пропонувати найрізноманітніші шляхи розв'язання будь-яких проблем.

Креативність – обов'язково навичка працівників будь-якої сфери / Фото Depositphotos

4. Уміння працювати з людьми

Під час розв'язання робочих питань обов'язково потрібно взаємодіяти з людьми. Саме тому для роботодавця важливо, щоб у вашому резюме таки був пункт "вміння працювати в команді". Навряд чи конфліктні, агресивні, категоричні та нездатні до компромісу потенційні працівники зацікавлять роботодавця.

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5. Емоційний інтелект

Для кожного роботодавця важливо, щоб працівник був емоційно стабільний, тобто вмів керувати своїми емоціями й чітко аналізувати емоції інших. Розуміння емоцій інших людей – ключовий момент в побудові гармонійних відносин в роботі.

Будь-який працівник має бути емоційно стабільний / Фото Coaching-way

6. Уміння приймати рішення

Дуже важливо, щоб працівник не лише виконував свої обов'язки, але й у критичних ситуаціях міг взяти відповідальність на себе і прийняти важливе рішення. Уміння приймати правильні рішення – це навичка, яку постійно потрібно розвивати. Тому навіть якщо вам не властиво приймати відповідальні рішення, ви можете цього навчитися, щоденно над цим працюючи.

7. Навички ведення переговорів

Працюючи у будь-якій компанії, потрібно вміти знаходити з колегами, клієнтами чи партнерами компроміс. Також кожен працівник повинен вміти проводити переговори, залагоджувати розбіжності й знаходити спільну мову будь з ким.

Кожен працівник повинен вміти вести переговори / Фото Dszn