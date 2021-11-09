Три прості кроки, які допоможуть вам без стресу перейти на правильне харчування

Хай там що, але вибір продуктів впливає на наше самопочуття та здоров'я. Тож варто задуматися про перехід на правильне харчування. А як це зробити "безболісно", читайте далі у нашому матеріалі.

Важливо зрозуміти, що правильне харчування – це не тимчасова виснажлива дієта. Це, навпаки, крутий спосіб життя та базовий принцип хорошого самопочуття. Крім цього, давно доведено, що будь-яка звичка формується від 20 до 30 днів, та й на практиці також усе вписується у ці межі. Найскладніше лише, як і у будь-якій справі, – почати. Тому нутриціологиня Оля Усенко підготувала кілька головних порад, які полегшать вам цей шлях.

До слова Харчуватися правильно – дешево: перелік корисних продуктів, на які ви витратите мінімум грошей

Готуйте їжу заздалегідь

Усім відом, що найдовше готується м'ясо, тому необхідно наготувати його собі на максимальну кількість днів. Така ж хитрість працює і з овочами: їх можна намити та нарізати. А потім лише швиденько потушкувати чи додати в суп. І цього теж може вистачити на 3 – 4 дні.

Фрукти мають завжди попадатися на очі

Наша психіка хитра і людина більше їстиме того, що їй трапляється на очі. І не важливо, що це – солодощі чи фрукти.

Підготуйте набір страв на сніданок, обід, вечерю та перекус

Вам не потрібно писати чіткий план харчування на день, але розуміти, чим ви можете поснідати, пообідати і повечеряти. Ідеально обирати набір тих продуктів, які вам найбільше подобаються. Але є одна важлива умова – ці продукти мають вписуватися у закони правильного харчування.

Це також дуже зручно для покупок у магазині, оскільки ви вже знаєте, що, швидше за все, будете їсти при кожному прийомі їжі або хоча б розумієте, що могли б захотіти і які потрібні продукти.

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Готуйте їжу на кілька днів / Фото unsplash

Текст публікації Олі Усенко:

Легкі 3 речі, які може зробити кожен, щоб їсти правильно і здорову їжу

Найскладніше у харчуванні на перших стадіях – вибір. Правильний вибір їжі чи звичний вибір їжі? Ось такий вибір стоїть перед кожним прийом їжі у людини, яка тільки прийшла до необхідності почати харчуватися здоровіше. Як полегшити завдання вибору їжі?

Приготувати їжу заздалегідь на максимально тривалий відрізок часу. Що на кухні найдовше готується? Найдовше зазвичай білкове (птах/м'ясо/рибка), тому необхідно наготувати собі на максимальну кількість днів. Ще може бути в овочах та їхня різноманітність, можна намити їх заздалегідь, щоб у момент необхідності просто порізати або протушкувати на 3-4 дні і розкласти порційно.

Фрукти мають бути завжди поруч і попадатися на очі. Людська психіка хитра і людина більше їстиме того, що їй трапляється на очі, і не важливо, що це солодощі або фрукти.

Підготуйте набір страв на сніданок, обід, вечерю та варіанти перекушування, які вам подобаються. Вам не потрібно писати чіткий план харчування на день, але розуміти, що ви можете поснідати і пообідати, і повечеряти з того, що ви любите і хотілося б, але при цьому з хорошим складом, це дуже полегшить ситуацію.

Наявність заздалегідь певного набору страв, які подобаються, заощаджує час, коли доводиться вирішувати, що їсти і дозволяє варіювати їжу в залежності від того, що хочеться. Це також дуже зручно для покупок у продуктовому магазині, оскільки ви вже знаєте, що, швидше за все, будете їсти при кожному прийомі їжі або хоча б розумієте, що могли б захотіти і які потрібні продукти.

Людина пристосовується до всього, головне почати і зробити це без стресу.