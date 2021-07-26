Скажіть "Ні" нудному кіно: як обрати цікаві та якісні фільми

Вибір фільму часто перетворюється на нездійсненну місію та займає багато часу? Ідеї 24 вирішили розкрити секрети, які можуть спростити цей процес. Допоможе нам у цьому Андрій Гарбадин – доцент кафедри теорії та історії політичної науки, кандидат політичних наук, а головне – досвідчений кіноман.

За останній рік Андрій Гарбадин переглянув близько 450 фільмів та знає чи не все про кіномистецтво. Він поділився із нами корисними порадами та лайфхаками, які допоможуть вам знайти улюблений жанр та обирати лише цікаві фільми.

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Як обирати фільми

Як знайти цікавий фільм

Перш за все, подумайте, чого ви чекаєте від фільму, що вам потрібно.

"Фільми – це як відпочинок: ви можете любити курорти, де нічого не потрібно робити і все включено, або бути прихильником активного відпочинку з наметами у лісі. Це не буде свідчити про те, хороша ви людина чи погана. Всі ми отримуємо емоції від різного. Те саме стосується фільмів: хтось шукає кіно для розвантаження, а хтось – авторських робіт з екстремальними сценами", – розповідає кіноман.



Подумайте, що ви хочете отримати від фільму / Фото Unsplash

Зазвичай у перші 15 – 20 хвилин можна відчути, чи вибір був вдалим. Якщо ж фільм вам не до вподоби, не рекомендуємо вимикати його на середині чи спочатку, краще вже подивитись до кінця. Часто причиною нецікавого фільму є те, що ви банально не можете ідентифікувати себе з якимось героєм, адже саме це дозволяє відчути сюжет та співпереживати всі сцени з персонажами.

Улюблений жанр

До речі, зрозуміти, яку роль відіграватиме персонаж у фільмі, можнаЯкщо герой на початку стрічки добре ладнає з домашніми улюбленцями – він однозначно буде



Як знайти улюблений жанр / Фото Pexels

Всі ми дивились класичні фільми "Кримінальне чтиво", "Бійцівський клуб", "Титанік" та інші. На основі цих базових сюжетів ви можете відчути, що саме вам цікаво. До того ж в останні роки специфіка поділу фільмів на жанри відмирає.

Популярного жанрового кіно в чистому форматі майже не залишилося. Більшість фільмів зараз намагаються міксувати між жанрами, щоб охопити ширшу аудиторію. Наприклад, сучасні фільми жахів – це часто поєднання трилеру, сімейної драми та інших,

– пояснює Андрій.

Велику роль також відіграє вік глядача. Молоді люди рідко дивляться фільми, які не зняті у XXI столітті.

На що орієнтуватись при виборі фільму

Хочете душевно провести час з близькими, яких давно не бачили? Приготуйте коктейль із– і ваш вечір буде теплим та невимушеним.



Це допоможе вам обрати фільм / Фото Pixabay

Вибір цікавого фільму займає чимало часу. Щоб спростити цей процес, стежте за анонсами кінотеатрів та онлайн ресурсів. Трейлери та синопсиси також допоможуть вам відчути на рівні внутрішнього сприйняття, чи ваш це жанр.

Звертайте увагу на рейтинги та відгуки. Андрій Гарбадин рекомендує орієнтуватись на два сайти: IMDb і Rotten Tomatoes.

IMDb – це не завжди надійно, тому я рекомендую сайт Rotten Tomatoes. Цей ресурс збирає рецензії і градує їх на позитивні та негативні, виводячи певний відсоток фільму. Зручність Rotten Tomatoes також у тому, що він приводить паралельно дві шкали: одну від кінокритиків, а іншу – від глядачів,

– ділиться Андрій Гарбадин.

Ви любите глядацьке кіно – тоді орієнтуйтесь на шкалу користувачів у Rotten Tomatoes. Якщо ж ви прихильник інтелектуальних чи ускладнених фільмів, оцінка критиків вам допоможе обрати цікаву стрічку. Можете також знайти свого кінокритика – людину, яка регулярно висвітлює та слідкує за оглядами.

Чи важлива якість фільму?

Багато фільмів можна критикувати через затягнутий сюжет, непродуманих персонажів чи неякісну операторську роботу, але більшість глядачів про це не думають. Бо насправді їх цікавлять лише герої, ті, з ким вони себе ідентифікують. Важливу роль також відіграють цінності, які ретранслює кіно, та актуальний політичний порядок денний.



Якість фільму не завжди має значення / Фото Pexels

І пам'ятайте, єдиний критерій, за яким можна визначити хороший фільм чи поганий, – це те, чи сподобався він вам.

До теми Ви більше не підете в кіно навмання: 10 ознак того, що фільм вам точно не сподобається

10 фільмів, які варто побачити кожному

"Олдбой", (режисер Пак Чхан Ук, 2003)

Прекрасний фільм для знайомства зі східним кіно. Точно буде тримати у напрузі та здивує не один раз.

"Полонянки", режисер Дені Вільньов, 2013

Ідеальний трилер-детектив.

"Одержимість", режисер Демієн Шазелл, 2014

Прекрасне кіно для пошуку мотивації займатися тим, чого справді хочете.

"Хмарний атлас", режисери Лана та Ліллі Вачовскі, Том Тиквер, 2012

Дуже недооцінене кіно.

"Солодке життя", режисер Федеріко Фелліні, 1960

Перший авторський фільм, як вважається – це прекрасна можливість з’ясувати, чи близьке вам таке кіно.

"Полювання", режисер Томас Вінтенберг, 2012

Неперевершений фільм із дуже заплутаним сюжетом.

"Дякую вам за паління", режисер Джейсон Райтман, 2005

Чудова розвага, цинічна комедія про те, як нами маніпулюють.

"Полювання на дикунів", режисер Тайка Вайтіті, 2016

Дуже гарне кіно для сімейного перегляду.

"Курча з чорносливом", режисер Венсан Паронно, 2011

Фільм у стилі "Амелі" про кризу людини, долю та життя загалом.

"Воно", режисер Девід Роберт Мітчелл, 2014

Ну й еталон сучасного горору – "Воно". Тут справді лячна атмосфера.