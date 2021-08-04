Сидячий спосіб життя та постава: відео, як позбутися сутулості

У сучасному світі дуже багато людей ведуть сидячий або малорухливий спосіб життя. Це призводить до сутулості.

Неправильна постава може стати причиною й інших проблем зі здоров'ям. Які дії та вправи допоможуть позбутися від сутулості, показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Сутулість – побічний ефект сидячого способу життя. І чим більше часу ми проводимо в сутулій позі, тим вищий ризик отримати додаткові проблеми: напругу в шиї та спині, труднощі з диханням, погіршення кровообігу, головний біль, неправильну роботу внутрішніх органів. Це захворювання, яке "зіпсує" вас в естетичному плані, а також завдасть величезної шкоди вашому здоров'ю,

– зазначила Самойлова.

Що впливає на поставу

За словами фітнес-тренерки, на поставу також впливають емоції. Адже від них залежить дихання, яке пов'язане з положенням голова/плечі. Вона пояснила, що людина ховає невпевненість, піднімає плечі, втягує й опускає голову, округляє спину, випинає живіт. У такому випадку напруга в тілі зберігається протягом усього дня. Якщо ситуація не змінюється, тіло запам'ятовує цей стан.

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На поставу впливає безліч факторів / Фото healthwaters

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Як виправити поставу та позбутися від сутулості

Якщо у вас сидяча робота, робіть перерви, намагайтеся розім'яти спину і трохи порухатися.

Займайтеся спортом і зміцнюйте м'язовий корсет.

Спіть в правильній позі. Якщо людина спить на спині, хребет занадто напружений.

Рекомендується спати на боці, а між гомілок класти невелику подушку.

Робіть масаж і розслаблюючі процедури.

За словами Євгенії Самойлової,. Через це у людини будуть трохи зведені вперед плечі й горбик біля основи шиї.

Євгенія Самойлова також показала корисні вправи для правильної постави. Виконуйте їх у 2 – 3 підходи по 15 разів.

Як виконувати вправи: дивіться на відео​