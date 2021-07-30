Що заважає вам схуднути: названа головна звичка, яка гальмує процес

Ті, хто хоче позбутися від зайвих кілограмів, повинні знати, що цьому процесу часом заважають деякі звички. Вони можуть бути навіть з дитинства.

Позбувшись від однієї з них, схуднути буде значно простіше. Детальніше розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Працюючи з людьми у сфері зниження ваги, я часто чую – батьки з дитинства привчили, що залишати після себе в тарілці нічого не можна, все треба доїдати. Або заохочувалося їсти з добавкою, а в родині на обід – перше, друге, салат і десерт!

– зазначила Кален.

Від чого з'являється зайва вага

Олена Кален наголосила, що зайві кілограми є наслідком зайвої їжі. Надмірна вага, за її словами, ніяк не залежить від генетичної схильності чи віку.

Яка звичка заважає схуднути

Головна звичка, яка заважає знизити вагу – це те, що людина їсть за відсутності почуття голоду. Багато людей їдять з різних причин, але не тоді, коли відчувають голод. Їдять, тому що пора снідати, треба доїсти за дітьми, тому що всі навколо їдять, і мільйон інших причин,

– додала експертка.

Харчуватися потрібно тоді, коли виникає почуття голоду / Фото Pixabay

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Для того щоб позбутися від звички їсти без голоду, слід:

Навчитися харчуватися інтуїтивно.

Під час прийому їжі не відволікатися на інші справи та заняття.

на інші справи та заняття. Не терпіти почуття голоду, інакше обмінні процеси сповільняться і посприяють набору ваги. Саме тому важливо мати при собі щось на перекус, щоб в разі необхідності втамувати голод.

Для того щоб кілограми танули природним чином, без шкідливих дієт і жорстких обмежень, намагайтеся усвідомлено вживати їжу і сформувати нову харчову поведінку та звички.

Коли ми починаємо харчуватися усвідомлено, то змінюється й наш психологічний стан. Ми слухаємо своє тіло, а це навіть на фізіологічному рівні викликає зміни в організмі. Наприклад, знижується рівень гормону стресу,

– резюмувала Олена Кален.