Что мешает вам похудеть: названа главная привычка, которая тормозит процесс

Те, кто хочет избавиться от лишних килограммов, должны знать, что этому процессу порой мешают некоторые привычки. Они могут быть даже с детства.

Избавившись от одной из них, похудеть будет гораздо проще. Подробнее рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Работая с людьми в сфере снижения веса, я часто слышу – родители с детства приучили, что оставлять после себя в тарелке ничего нельзя, все надо доедать. Или поощрялось есть с добавкой, а в семье на обед – первое, второе, салат и десерт!

– отметила Кален.

От чего появляется лишний вес

Елена Кален подчеркнула, что лишние килограммы являются следствием лишней еды. Избыточный вес, по ее словам, никак не зависит от генетической предрасположенности или от возраста.

Какая привычка мешает похудеть

Главная привычка, мешающая снизить вес – это то, что человек принимает пищу при отсутствии чувства голода. Многие люди едят по разным причинам, но не тогда, когда испытывают голод. Едят, потому что пора завтракать, надо доесть за детьми, потому что все вокруг едят, и миллиону других причин,

– добавила эксперт.

Питаться нужно тогда, когда возникает чувство голода / Фото Pixabay

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Для того чтобы избавиться от привычки есть без голода, следует:

Научиться питаться интуитивно.

Во время приема пищи не отвлекаться на другие дела и занятия.

на другие дела и занятия. Не терпеть чувство голода, иначе обменные процессы замедлятся и поспособствуют набору веса. Именно поэтому важно иметь при себе что-то на перекус, чтобы в случае необходимости утолить голод.

Для того чтобы килограммы уходили естественным образом, без вредных диет и жестких ограничений, старайтесь осознанно принимать пищу и сформировать новое пищевое поведение и привычки.⠀

Когда мы начинаем питаться осознанно, то меняется и наше психологическое состояние. Мы слушаем свое тело, а это даже на физиологическом уровне вызывает изменения в организме. Например, снижается уровень гормона стресса,

– резюмировала Елена Кален.