Зубная щетка и еще один ингредиент: чистим бижутерию 4 действенными способами

Бижутерия может изменить цвет по многим причинам. Например, из-за воздействия воды, чистящих средств, духов, лака для волос или пота. Рассказываем, как легко чистить украшения дома.

Если вы не хотите повредить свои украшения очень быстро, то следует соблюдать несколько правил:

не мойте посуду в кольцах и браслетах;

снимайте цепочки во время тренировок;

снимайте серьги, когда моете волосы или наносите на них лак.

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4 эффективных способа очистки бижутерии

Способ 1: очищение зубочисткой и зубной щеткой

Все, что вам понадобится, это зубочистка или зубная щетка. Этот метод особенно хорош для предметов с труднодоступными местами.

Выбирайте зубную щетку с мягкой щетиной, чтобы не повредить поверхность украшения и не оторвать кристаллы.



Чистка зубочисткой и щеткой / Фото 5-Minute Crafts

Способ 2: полирование мыльной водой

Вам понадобится:

нежное мыло или детский шампунь

немного теплой воды

2 салфетки из микрофибры

ватный диск, зубная щетка с мягкой щетиной, фен.

Добавьте в воду несколько капель мыла и перемешайте. Возьмите салфетку из микрофибры и окуните ее в мыльную воду.

Начните аккуратно чистить украшения. Сильно тереть не нужно, чтобы не повредить поверхность и не оторвать детали. Если вы не можете очистить грязь от мелких трещин, воспользуйтесь ватным диском. Не используйте ничего абразивного: вы можете стереть блестящий верхний слой.

Прополощите вещь в прохладной воде и высушите ее. Сначала воспользуйтесь мягкой тряпкой, а затем высушите феном.

Способ 3: очищение жидкостью для снятия лака



Важно, чтобы жидкость для снятия лака была без ацетона, иначе агрессивный химический состав повредит покрытие изделия.

Возьмите мягкую ткань и нанесите на нее жидкость для снятия лака. Вместо ткани можно использовать ватный диск.

Протрите поверхность изделия. Если пятна глубокие, замочите украшения в жидкости для снятия лака на 30 секунд.

Промойте вещь под проточной водой и высушите. Убедитесь, что она действительно сухая, чтобы предотвратить коррозию.



Очистка средством для снятия лака / Фото 5-Minute Crafts

Способ 4: очищение зубной пастой

Нанесите небольшое количество зубной пасты на украшение и разотрите его по всей поверхности. Для ускорения процесса можно использовать ватный диск, а затем мягкую зубную щетку.

После очищения украшения смойте остатки зубной пасты холодной водой. Вытрите изделие мягкой тканью или бумажным полотенцем.