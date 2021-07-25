Завтракайте по-французски: вкусные тосты с летними фруктами

25 июля 2021 , 11:01
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Источник:

24 канал

Все мы слышали о традиционном французском завтраке – круассанах. Но эта страна славится также своими вкуснейшими тостами.

Если удачно совместить хлеб и фрукты, получится интересный и полезный завтрак. Идеи 24 делятся вкусными и простыми рецептами. 

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Как приготовить вкусные тосты по-французски

Тосты с фруктами и медом


Сладкие тосты с медом / Фото Unsplash

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 2 столовые ложки сливок;
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта;
  • 30 граммов сливочного масла;
  • 4 ломтика тостового хлеба;
  • летние фрукты и ягоды.

Способ приготовления:

Шаг 1. В емкости взбейте яйца, добавьте сливки и ваниль. Обмокните тостовый хлеб в яично-сливочной смеси.

Шаг 2. На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте ломтики до золотистого цвета.

Шаг 3. Выложите тосты на тарелку, нарежьте фрукты и положите на хлеб. Полейте сверху медом, добавьте корицы и наслаждайтесь вкусным завтраком.

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Тосты с сыром и ягодами


Аппетитные тосты с сыром / Фото Pexels

Ингредиенты:

  • 150 граммов ягод;
  • 30 миллилитров ягодного сиропа;
  • 60 граммов сыра;
  • 2 ломтика тостового хлеба.

Способ приготовления:

Шаг 1. Нарежьте хлеб и поджарьте его на сухой сковороде или в тостере. Выложите на готовый тост сыр.

Шаг 2. Промойте и высушите ягоды, крупные – разрежьте пополам. Выложите на сырную основу.

Шаг 3. Полейте завтрак ягодным сиропом и подавайте его теплым.

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Идеи летних французских завтраков в фото


Вкусные тосты с летними ягодами / Фото Unsplash


Полейте тосты сиропом и наслаждайтесь / Фото Unsplash


Как вам такой завтрак / Фото Unsplash


Аппетитные фруктовые завтраки / Фото Pexels


Полезно и вкусно / Фото Pexels


Тосты с сыром и ягодами / Фото Pexels


Положите на тосты клубнику  / Фото Unsplash

Автор: Ірина Бенцак