Завтракайте по-французски: вкусные тосты с летними фруктами
Источник:24 канал
Все мы слышали о традиционном французском завтраке – круассанах. Но эта страна славится также своими вкуснейшими тостами.
Если удачно совместить хлеб и фрукты, получится интересный и полезный завтрак. Идеи 24 делятся вкусными и простыми рецептами.
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Как приготовить вкусные тосты по-французски
Тосты с фруктами и медом
Сладкие тосты с медом / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 2 столовые ложки сливок;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 30 граммов сливочного масла;
- 4 ломтика тостового хлеба;
- летние фрукты и ягоды.
Способ приготовления:
Шаг 1. В емкости взбейте яйца, добавьте сливки и ваниль. Обмокните тостовый хлеб в яично-сливочной смеси.
Шаг 2. На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте ломтики до золотистого цвета.
Шаг 3. Выложите тосты на тарелку, нарежьте фрукты и положите на хлеб. Полейте сверху медом, добавьте корицы и наслаждайтесь вкусным завтраком.Хотите приятно удивить близких? Тогда прихватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.
Тосты с сыром и ягодами
Аппетитные тосты с сыром / Фото Pexels
Ингредиенты:
- 150 граммов ягод;
- 30 миллилитров ягодного сиропа;
- 60 граммов сыра;
- 2 ломтика тостового хлеба.
Способ приготовления:
Шаг 1. Нарежьте хлеб и поджарьте его на сухой сковороде или в тостере. Выложите на готовый тост сыр.
Шаг 2. Промойте и высушите ягоды, крупные – разрежьте пополам. Выложите на сырную основу.
Шаг 3. Полейте завтрак ягодным сиропом и подавайте его теплым.
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Идеи летних французских завтраков в фото
Вкусные тосты с летними ягодами / Фото Unsplash
Полейте тосты сиропом и наслаждайтесь / Фото Unsplash
Как вам такой завтрак / Фото Unsplash
Аппетитные фруктовые завтраки / Фото Pexels
Полезно и вкусно / Фото Pexels
Тосты с сыром и ягодами / Фото Pexels
Положите на тосты клубнику / Фото Unsplash