Завтракайте по-французски: вкусные тосты с летними фруктами

Все мы слышали о традиционном французском завтраке – круассанах. Но эта страна славится также своими вкуснейшими тостами.

Если удачно совместить хлеб и фрукты, получится интересный и полезный завтрак. Идеи 24 делятся вкусными и простыми рецептами.

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Как приготовить вкусные тосты по-французски

Тосты с фруктами и медом



Сладкие тосты с медом / Фото Unsplash

Ингредиенты:

2 яйца;

2 столовые ложки сливок;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

30 граммов сливочного масла;

4 ломтика тостового хлеба;

летние фрукты и ягоды.

Способ приготовления:

Шаг 1. В емкости взбейте яйца, добавьте сливки и ваниль. Обмокните тостовый хлеб в яично-сливочной смеси.

Шаг 2. На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте ломтики до золотистого цвета.

Шаг 3. Выложите тосты на тарелку, нарежьте фрукты и положите на хлеб. Полейте сверху медом, добавьте корицы и наслаждайтесь вкусным завтраком.

Тосты с сыром и ягодами

Хотите приятно удивить близких? Тогда прихватите с собой любимуюи удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.



Аппетитные тосты с сыром / Фото Pexels

Ингредиенты:

150 граммов ягод;

30 миллилитров ягодного сиропа;

60 граммов сыра;

2 ломтика тостового хлеба.

Способ приготовления:

Шаг 1. Нарежьте хлеб и поджарьте его на сухой сковороде или в тостере. Выложите на готовый тост сыр.

Шаг 2. Промойте и высушите ягоды, крупные – разрежьте пополам. Выложите на сырную основу.

Шаг 3. Полейте завтрак ягодным сиропом и подавайте его теплым.

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Идеи летних французских завтраков в фото



Вкусные тосты с летними ягодами / Фото Unsplash



Полейте тосты сиропом и наслаждайтесь / Фото Unsplash



Как вам такой завтрак / Фото Unsplash



Аппетитные фруктовые завтраки / Фото Pexels



Полезно и вкусно / Фото Pexels



Тосты с сыром и ягодами / Фото Pexels



Положите на тосты клубнику / Фото Unsplash