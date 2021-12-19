Выстоят против домашних любимцев: 5 необычных елок
Источник:24 канал
Владельцы домашних питомцев знают, что новогодняя елка – любимая игрушка пушистиков. Стоит только начать распаковку гирлянд и декора, они сразу стремятся все это исследовать.
Нередко такая любознательность заканчивается как минимум разбитыми игрушками и испорченными нервами. Однако есть выход – нестандартные елки, которые выдержат напор животных.
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5 интересных решений
1. Перевернутая елка
Перевернутая елка / Фото Pinterest
Прекрасное решение, не оставляющее любимцам никакого шанса. Но и в этом случае лучше отказаться от стеклянных игрушек. Дерево, картон, нити, фетр, ткань – альтернатив множество!
Кроме того, такая елка отлично подойдет семьям с маленькими детками. Дотянуться до нее крайне тяжело, поэтому родители могут быть уверены, что малыши в безопасности.
2. Елка на стене
Елка на стене / Фото Pinterest
Сегодня елки, расположенные на стене, встречаются достаточно часто. Это креативный, эстетичный и безопасный способ. Однако главное расположить елку максимально высоко, чтобы пушистики не допрыгнули до нее.
3. Деревянная елка
Деревянная елка / Фото Pinterest
Такая елка надежно фиксируется, поэтому ее очень трудно даже пошатнуть. В пригородных домах такой артобъект смотрится очень стильно и органично. На веточках очень удобно развешивать гирлянды и декор. Помните, что не стоит надолго оставлять включенные огоньки, ведь дерево – это легковоспламеняющийся материал!
4. Елочка в ящичке
Елка в ящике / Фото Pinterest
Довольно стильное и креативное решение. Такую конструкцию можно либо приобрести, либо смастерить собственноручно. Посадите в ящик веточки ели, а вот насчет декора – дайте волю своей фантазии!
5. Мини-елочки
Мини-елка / Фото Pinterest
Главное преимущество состоит в том, что вы можете поставить такую елку в труднодоступных для любимцев местах. Такой красотой можно украсить весь дом! Зачем ограничиваться одной елочкой, если можно создать атмосферные уголки в каждой комнате?В предпраздничное время хочется посмотреть атмосферную ленту, которая добавит магии в повседневную жизнь. С OLL.TV организовать семейный киновечер просто! Оформите подписку на сервис за 1 гривну, наслаждайтесь сотнями фильмов в хорошем качестве и получите возможность выиграть телевизор.