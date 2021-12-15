Как выбрать скатерть для новогоднего стола: 4 главных критерия

Выбрать скатерть как будто совсем не сложно. Однако при покупке следует хорошо подумать о цвете, размере, материале и других важных вещах.

Если вы ищете новую скатерть для новогоднего стола и не знаете, с чего начать, то у нас есть несколько полезных советов и идей, которые помогут правильно выбрать.

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4 критерия по выбору скатерти

Цвет

Лучше выбрать классический белый или нейтральный цвет. Он будет совмещаться со всем и пригодится на всякий случай. Аксессуары к тому же можно будет ставить на стол тоже любого цвета и стиля.

Светлые цвета могут выглядеть как классическими, так и обыденными. В то время как темные цвета будут иметь более драматический эффект. Светлые цвета хорошо подходят для любого праздничного образа, а также могут добавить к вашему столу вау-эффект.

Ткань

Лен всегда был на первом месте среди тканей, из которого изготавливают скатерти. После льна – хлопок и смеси хлопка. Однако эти тонкие ткани нуждаются в глажке после каждой стирки. Проверьте этикетку, некоторые могут даже нуждаться в химчистке.

Еще одним доступным сегодня вариантом являются легкие в уходе полиэфирные ткани. После использования их следует только вымыть и высушить.



Советы по выбору скатертей / Фото Unsplash

Форма и размер

Поиск правильного размера скатерти может показаться сложным, но на самом деле существует всего несколько правил.

Если у вас длинный или прямоугольный стол, выберите скатерть такой же формы. Что касается размера, то советуют выбирать таким образом, чтобы скатерть была большей со всех сторон примерно на 15 сантиметров.

Люди, любящие скатерти с коротким краем, должны измерить размер стола, чтобы точно определить размеры.