Все серии "Зломовчання" с Ксенией Мишиной уже появились на OLL.TV: отзывы зрителей

Премьера первого в Украине сериала-ориджинала для стриминговой платформы "Зломовчання" всколыхнула кинопространство. Зрители в напряжении наблюдали за криминальной драмой, которая доказала: молчание – это зло.

Украинско-хорватская криминальная драма состоит из 6 серий, которые выходили на платформе OLL.TV каждую пятницу с 10 декабря. По состоянию на сегодняшний день весь сериал "Зломовчання" можно посмотреть онлайн на сервисе OLL.TV.

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Киноманы увлечены главной героиней сериала, которую сыграла известная украинская актриса Ксения Мишина. Они признаются: смотрели ленту "в мурашках" и с нетерпением ждали премьеру новых эпизодов.

Премьера "Зломовчання": смотрите видео

Реакция зрителей после просмотра "Зломовчання"

Те, кто уже успел просмотреть "Зломовчання", отмечают, что стали настоящими фанатами сериала. Кое-кто из зрителей настолько увлекся лентой, что посмотрел все серии чуть ли не за одну ночь.

Великолепный сериал! Все серии за ночь – не могла остановиться,

– пишет Ольга.

"На одном дыхании… Очень мощно и мурашечно", – делится зрительница Екатерина.



Ксения Мишина в "Зломовчання" / Фото OLL.TV

Едва ли не все зрители акцентируют внимание на социальной проблеме сериала. Они убеждены, что часто наше молчание приводит к неизбежному злу. Тема сексуального рабства – актуальна во всем мире, и о ней не следует молчать!

Это не просто сериал, а экранизированная жестокая реальность. Говорите со своими детьми, учите их вам доверять. Чтобы, несмотря ни на что, они могли вам обо всем рассказать, чтобы в случае чего знали, куда обратиться… К сожалению, попасть впросак очень легко,

– подчеркнула после просмотра сериала Наталья.

"Все тяжкие преступления совершаются из-за нашего молчания", – добавляет пользовательница сети Вера.

Комментарии зрителей сериала "Зломовчання" / Фото OLL.TV

В стиле шведско-датского сериала "Мост". Драма очень похожа, колорит всех сцен, даже хорватские детективы напомнили Сагу и Мартина. Сюжет развивается медленно, ловится с первого эпизода и не отпускает до конца. Однозначный плюс – это мини-сериал из 6 серий,

– прокомментировал киноман.

Другие ценители детективных сериалов также высоко оценили "Зломовчання". Увлекательный сюжет новинки OLL.TV сравнили даже с легендарным "Твин Пиксом". Поэтому многие надеются, что авторы сериала не остановятся и продолжат проект на 2 сезон.

Отзывы читателей / Скриншот Просмотрела первые серии и просто вау. Очень хорошая работа. Хочется больше качественного кино на украинском телевидении,

– добавила пользовательница сети Екатерина.

Краткий сюжет "Зломовчання"

Действие сериала развиваются в наши дни в Хорватии и Украине. Бизнес-леди и глава благотворительного фонда Ольга узнает, что в Киеве при неизвестных обстоятельствах исчезает ее племянница-подросток. Главная героиня идет на ее поиски.

В хорватском городке Осиек Ольга знакомится с местным полицейским Владимиром и журналистом Стрибором. Втроем они узнают о ряде других похожих исчезновений девушек. Связано ли это с племянницей Ольги и кто стоит за всеми преступлениями – все это зрители узнают после просмотра сериала на OLL.TV.



О чем рассказывается в "Зломовчання" / Фото OLL.TV

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