Вместо дорогого увлажнителя и дезинфектора: 7 комнатных растений, которые очистят воздух

Высокая влажность, недостаточная вентиляция в помещении и токсичные продукты вредны для здоровья. Лаки, краски, изделия из пластика и бытовая химия тоже сильно загрязняет воздух ядовитыми и токсичными веществами.

Чтобы очистить воздух дома, можно приобрести специальные устройства и профессиональные увлажнители воздуха. Или же их можно заменить на безопасные растения. Идеи 24 делятся с вами списком и советами по уходу за полезными вазонами.

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Растения, которые увлажнят и очистят воздух

Плющ обыкновенный



За плющом очень легко ухаживать / Фото Pinterest

Это растение вам точно придется по душе, ведь оно быстро растет, неприхотливое в уходе и придаст вашей квартире уюта. К тому же плющ способен эффективно поглощать углекислый газ, впитывать вредные микрочастицы и нейтрализовать действие токсинов. Он обладает антибактериальным и противоаллергенным действием, поэтому это идеальный очиститель воздуха для дома, который принесет большую пользу вашему здоровью. Также плющ спасет влажное помещение от плесени, а, следовательно, прекрасно подойдет для ванной комнаты и санузла.

Уход: растение нуждается в периодическом увлажнении: опрыскивайте, часто поливайте и обеспечьте доступ солнечных лучей. Найдите для плюща прохладное место и удобряйте 1 раз в 2 недели летом и 1 раз в месяц зимой.

Пеперомий туполистый



Пеперомий обладает антибактериальными свойствами / Фото Pinterest

Этот вазон точно станет украшением комнаты. Растение имеет круглые темно-зеленые листья, которые прекрасно сохраняют влагу. Пеперомий способен очищать воздух от вредных веществ: формальдегида, бензола и других токсинов. Обладает антибактериальным, противовирусным действием и активно обеспечивает воздух чистым кислородом.

Уход: пеперомий довольно неприхотлив в уходе и не требует особых условий. Пересаживайте растение раз в 2 года, выбирайте для этого слабокислую рыхлую почву. Поддерживайте в помещении температуру 20 – 25 градусов, обильно поливайте раз в неделю и не забывайте опрыскивать водой.

Хлорофитум хохлатый

Хотите душевно провести время с близкими, которых давно не видели? Приготовьте коктейль из– и ваш вечер будет теплым и непринужденным.



Хлорофитум легко очистит воздух дома / Фото Pinterest

Это стойкое растение трудно запустить, поэтому оно точно придется вам по душе. Хлорофитум эффективно очищает воздух от формальдегидов, угарного газа, бензола, оксида углерода и ксилола, поэтому является прекрасным вазоном для вашего дома. Если в квартире есть курильщики, то это растение точно пригодится, ведь будет служить фильтром от сигаретного дыма.

Уход: хлорофитум любит прохладные светлые помещения без прямых солнечных лучей и относительно сухой грунт. В тени он замедляет свой рост. Летом чаще увлажняйте и удобряйте вазон раз в месяц.

Фикус Бенджамина



Фикус служить прекрасным фильтром воздуха / Фото Pinterest

Фикус – это лучший фильтр от пыли, аллергенов и вредных веществ. Его плотные темно-зеленые листья эффективно поглощают вредные газы: ацетон, бензол и трихлорэтилен.

Уход: найдите для растения светлое место, поливайте раз в неделю и поддерживайте почву влажной. Не забывайте удобрять фикус каждые 2 недели.

Спатифиллум



Цветущее и полезное растение для дома / Фото Pinterest

Это цветущее растение станет замечательным декором для дома. Оно пользуется большой популярностью из-за неприхотливости в уходе. Спатифиллум поможет очистить воздух от летучих органических соединений: формальдегида, трихлорэтилена и бензола.

Уход: дайте растению достаточно солнечного света и поддерживайте температуру воздуха 18 – 22 градуса. Спатифиллум любит высокую влажность, поэтому требует периодического опрыскивания. Удобряйте его летом и осенью 1 раз в неделю, зимой – 1 раз в месяц.

Драцена маргината или драцена окаймленная



Драцена способна поглощать вредные вещества / Фото Pinterest

Драцена придаст вашему помещению тропической экзотики. Ее одревесневшие стебли и вытянутое листья эффективно борются со вредными веществами. Драцена способна поглощать до 70% опасных примесей из воздуха и дезинфицировать его.

Уход: драцена требует светлого места и еженедельного полива. С апреля по август удобряйте растение каждые 2 недели.

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Антуриум



Очень красивое растение с ярким цветом / Фото Pinterest

Цветы этого растения часто называют "огненными языками". Они сделают любое помещение уютным, а воздух – чистым. Антуриум действенно борется с вредными веществами: всасывает аммиак, формальдегид, толуол и ксилол. Также он может уменьшать электромагнитное излучение, поэтому ставьте его рядом с бытовой техникой.

Уход: обеспечьте растению светлое место с повышенной влажностью и обильный полив. Рекомендуем поставить его у окна, пересаживать ежегодно и удобрять весной и летом.