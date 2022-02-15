Весь секрет в сыре: приготовьте простейшую пасту из трех ингредиентов

Надо что-нибудь приготовить на ужин, но не хочется полдня провести у плиты? Тогда вам точно пригодится этот очень простой рецепт пасты.

Согласитесь, макароны часто нас выручают, если нужно на скорую руку организовать обед или ужин. А для любителей итальянской кухни у нас есть еще один рецепт, на который вы потратите минимум времени и усилий. Мы говорим о сырной пасте, которая имеет все шансы стать вашим любимым блюдом.

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Так что сохраняйте рецепт до своей коллекции и айда экспериментировать на кухне вместе с Идеи 24!

Как быстро приготовить пасту с сыром

Ингредиенты:

спагетти – 200 граммов;

сыр пармезан (или другой из твердых сортов) – 50 – 70 граммов;

соль и черный молотый перец – на ваш вкусу.

Способ приготовления:

На сковороду влейте чуть-чуть воды и выложите туда сырые спагетти. Готовьте их по такому принципу, как и ризотто – постепенно доливая воду. Когда макароны будут уже почти готовы, тогда можно высыпать натертый пармезан или другой любимый сыр твердых сортов. Все хорошо перемешайте и посолите и поперчите по своему вкусу.

Приятного аппетита!

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Текст публикации фуд-блогера Томы:

Паста из 3-х ингредиентов

Мечтаю поехать в Италию и попробовать их пасты и пиццы. Надеюсь, скоро моя мечта сбудется. А пока я смакую эту вкусную пасту и чувствую себя прекрасно, потому что это очень вкусно.

Любая паста/макароны

Сыр пармезан (или другой из твердых сортов)

Черный перец молотый

Приготовление очень простое, показываю на видео.