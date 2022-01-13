Весь секрет в соли: как пожарить идеальную картошку, чтобы она не прилипала к сковороде

Жареную картошку смело можно отнести к тем блюдам, которые часто готовят на скорую руку, когда в холодильнике не осталось запасов. И казалось бы, ничего сложного в этом нет.

Начистили картошку, нарезали, отправили в сковороду и ждете, когда она будет готова. Это если в общих чертах. Как бы там ни было, есть несколько пунктов, за которыми нужно следить, чтобы блюдо получилось действительно вкусным, хрустящим, ароматным и рассыпчатым.

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Так, важно, чтобы кусочки не прилипли к сковороде и не подгорели. И если с последним можно справиться, регулярно помешивая картофель, то прилипания иногда не избежать, даже если от плиты вообще не отходить. Однако существует один лайфхак, который должен знать каждый кулинар.

Перед тем, как налить растительное масло на сковороду, поверхность нужно присыпать солью и помешать несколько секунд. Специя впитает лишнюю влагу и картошка получится цельной, хрустящей и золотистой. А самое главное – не будет разбрызгиваться масло по всей кухне.

Текст публикации Правильное питание:

Сегодня хочу поделиться с вами одной маленькой хитростью во время жарки картофеля. Бывает так, что начинаешь жарить картофель, а брызги летят во все стороны. И чтобы этого избежать, нужно перед тем как налить растительное масло в сковороду насыпать соль. Лишнюю влагу впитает соль и масло не будет брызгать!