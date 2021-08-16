Как улучшить самочувствие с помощью питания: короткий ликбез

16 августа 2021 , 14:50
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Источник:

инстаграм Екатерины Толстиковой

Сбалансированный рацион и здоровый образ жизни – залог не только хорошей формы, но и отличного самочувствия. Поэтому важно выбирать правильные продукты.

Существует несколько способов улучшить самочувствие. О них рассказала диетолог Екатерина Толстикова.

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Как улучшить самочувствие и снизить воспалительные процессы в организме: краткий ликбез

  • Включайте в рацион цельные и разноцветные продукты (цельная крупа, бобовые, овощи, зелень, фрукты, ягоды). Они содержат клетчатку и фитонутриенты, которые помогают выводить токсичные вещества, избыток гормонов, снижать воспалительные процессы, выполняют антиоксидантную функцию.
  • Выбирайте "чистую" пищу. Всегда читайте составы на товарах, покупайте продукты без усилителей вкуса, дополнительных ингредиентов, добавок, стабилизаторов, заменителей, синтетических подсластителей, красителей.

Диетолог подчеркнула, что чем чище еда – тем лучше работает физиологический детокс.

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  • Употребляйте достаточное количество белка (в том числе растительного). Помните, что продукты должны быть без антибиотиков, гормонов роста и других стимуляторов. Избегайте колбасных изделий – лучше съесть кусок мяса или рыбы.

Рацион должен быть сбалансированным / Фото Pixabay

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  • Наведите порядок в жирах: употребляйте кокос, авокадо, орехи. Не злоупотребляйте маслами при приготовлении пищи. Контролируйте потребление подсолнечного, соевого, кукурузного, хлопкового, арахисового масла. По возможности лучше вовсе их убрать.
  • Увеличьте потребление жиров, состоящих из Омега-3 ЖК. Это жирная нефермерская рыба (скумбрия/семга/палтус/печень трески/сом/красная икра), масло грецкого ореха и льняное.
Уберите из рациона лишний сахар. Речь идет о компотах, соках, молоке и пр. По словам диетолога, после этого висцеральный жир начнет вас покидать.
  • Овощи и зелень должны быть в рационе всегда.

Чем меньше термообработки – тем больше полезных веществ, чем разноцветнее – тем сильнее защита и лучше работает детокс и гормоны,
– добавила Екатерина Толстикова.

Еще одно важное правило – питьевой режим. Ни один напиток не заменит обычную воду.  Она должна быть с вами всегда и везде.

Автор: Наталя Бережна